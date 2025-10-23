PlayStation 5: estas son las novedades de la última actualización de firmware de la consola

Sony continúa puliendo la experiencia de su consola estrella, la PlayStation 5, con una nueva actualización de firmware que busca mejorar la estabilidad del sistema y ofrecer herramientas más completas para los usuarios. Cinco años después de su lanzamiento, la PS5 sigue recibiendo mejoras constantes que garantizan un funcionamiento más seguro y fluido.

UNA ACTUALIZACIÓN CENTRADA EN ESTABILIDAD Y CONTROL

La versión 25.07-12.20.00 del firmware de PlayStation 5 ya está disponible para descargar. Según la información publicada en la web oficial de PlayStation, esta nueva actualización introduce cuatro cambios principales, enfocados en ofrecer mayor control sobre los dispositivos conectados y optimizar el rendimiento del sistema.

La novedad más destacada es la posibilidad de comprobar el número de serie tanto de la consola como de los mandos DualSense que estén conectados por USB o Bluetooth. Aunque no todos los jugadores harán uso de esta función, resulta especialmente útil para quienes necesiten verificar datos técnicos o gestionar el mantenimiento de su equipo.

MEJORAS EN LA ESTABILIDAD Y LA USABILIDAD

Además de esta nueva función, Sony ha incluido las clásicas mejoras de rendimiento y estabilidad que suelen acompañar cada actualización. La lista completa de cambios incluye:

Nueva opción para consultar el número de serie de la consola y de los mandos DualSense .

de la y de los . Actualización del software del mando DualSense Edge para mejorar su estabilidad.

Ajustes en los mensajes del sistema y mayor facilidad de uso en ciertas pantallas.

Mejoras generales de rendimiento y estabilidad del sistema operativo.

Estos ajustes, aunque pequeños, buscan mantener la experiencia del usuario lo más fluida posible y evitar problemas técnicos durante las sesiones de juego.

PLAYSTATION 5 Y SU COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD

Cabe recordar que una de las últimas actualizaciones de PS5 introdujo un modo de ahorro de energía totalmente nuevo. Esta función permite reducir el consumo energético limitando ligeramente el rendimiento de algunos juegos, todo como parte del plan medioambiental "Road to Zero" de Sony.

El objetivo de este programa es alcanzar la neutralidad de carbono para el año 2040, reforzando el compromiso de la compañía con la sostenibilidad y la reducción de emisiones contaminantes.

UNA CONSOLA QUE SIGUE EVOLUCIONANDO

A pesar de sus años en el mercado, la PlayStation 5 continúa adaptándose a las necesidades de los jugadores y a las exigencias tecnológicas actuales. Esta nueva actualización demuestra que Sony sigue apostando por ofrecer una plataforma segura, eficiente y con mejoras constantes que alargan la vida útil de su consola insignia.