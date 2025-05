Este fue el primer video que se subió a YouTube; hoy se cumplen 20 años

Hoy, 23 de abril de 2025, se cumplen 20 años desde que subió el primer video a la plataforma YouTube.

Jawed Karim, uno de los cofundadores de YouTube, quien publicó su primer video, con tan solo 19 segundos de duración, y se convirtió en el primer paso hacia la creación de una de las plataformas más influyentes del mundo.

Hoy, 20 años después, YouTube se ha consolidado como el centro mundial de contenidos en video, con más de 2 mil 500 millones de usuarios mensuales y una valoración de 400 mil millones de dólares.

¿CUÁL FUE EL PRIMER VIDEO SUBIDO A YOUTUBE?

El video titulado "Me at the zoo" (Yo en el zoo) fue publicado el 23 de abril de 2005, tiene una duración de 19 segundos y muestra a Jawed Karim, cofundador de YouTube, frente a dos elefantes en el Zoológico de San Diego, California, donde comenta sobre la longitud de sus trompas. Fue grabado con la cámara de Karim por su amigo de la secundaria, Yakov Lapitsky.

EL NACIMIENTO DE YOUTUBE

La plataforma YouTube fue fundada el 14 de febrero de 2005 por Steve Chen, Chad Hurley y Jawed Karim, tres antiguos empleados de PayPal. Con sede en San Bruno, California, es el segundo sitio web más visitado del mundo, después de Google Search.

Aunque el primer clip fue subido como una simple prueba del servicio en su versión inicial, su trascendencia fue inmediata. Hoy, el video cuenta con más de 355 millones de vistas, un testimonio del impacto de esa modesta publicación.

La plataforma creció rápidamente, y en octubre de 2006, Google compró YouTube por mil 650 millones de dólares, lo que marcó el inicio de una nueva era para la compañía y para Internet.

DE VIDEOS CORTOS A TODO UN SISTEMA DE ENTRETENIMIENTO

Hoy, YouTube es mucho más que un sitio donde compartir videos. En la actualidad, aproximadamente 500 horas de video son subidas cada minuto a la plataforma, cubriendo una vasta variedad de contenido, desde entretenimiento, educación, tutoriales hasta podcasts, una categoría que ha ganado gran relevancia en los últimos años.