Este fue el costoso regalo que Ángela le dio a Nodal por su cumpleaños

Christian Nodal celebró su cumpleaños número 27 en Zacatecas, con una serie de festejos que se extendieron por tres días y que incluyeron un regalo poco común, su primer caballo, obsequio planeado y entregado por su esposa, Ángela Aguilar.

De acuerdo con las imágenes difundidas, Ángela Aguilar apareció montando un caballo de pelaje castaño oscuro y cola del mismo tono, así como una complexión robusta. El ejemplar destacó por su porte elegante, musculatura definida y marcas blancas en las patas, características comunes en caballos utilizados para la charrería mexicana.

El regalo incluyó una montura charra de cuero oscuro con estribos metálicos decorados con grabados artesanales en tonos dorados. Los accesorios, elaborados con técnicas tradicionales de talabartería, fueron seleccionados especialmente para la ocasión, lo que dio un toque distintivo al obsequio.

LA REACCIÓN DEL CANTANTE

La respuesta de Christian Nodal fue inmediata. Al ver a su esposa llegar montada, el cantante expresó sorpresa y emoción, se acercó a Ángela para abrazarla y besarla, y posteriormente subió al caballo. Ambos posaron acompañados por familiares e invitados, entre ellos Pepe Aguilar, suegro del intérprete sonorense.

El segundo día, los festejos continuaron en el Centro Histórico de Zacatecas con una callejoneada tradicional, hubo música de DJ, fuegos artificiales y un operativo especial de seguridad que se mantuvo hasta la madrugada.

Durante la celebración de su cumpleaños 27 de Nodal, su esposa Ángela Aguilar le regaló su primer caballo, en la celebración en el rancho El Soyate en Zacatecas#diariocambio #Puebla @elnodal... pic.twitter.com/L64rBJYhoA — Diario Cambio (@Diario_Cambio) January 13, 2026

El evento tuvo temática de piratas, con código de vestimenta negro, y los invitados fueron trasladados en tren a través del socavón La Esperanza. En redes sociales, Ángela Aguilar también compartió que visitaron el Cerro de la Bufa como parte del recorrido preparado para su esposo.