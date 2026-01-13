  • 24° C
Este fue el costoso regalo que Ángela le dio a Nodal por su cumpleaños

El detalle que causó asombro durante la celebración y la reacción que tuvo el intérprete ante el inesperado gesto

Ene. 13, 2026
Christian Nodal y Ángela Aguilar durante la celebración del cumpleaños 27 del cantante en Zacatecas
Christian Nodal y Ángela Aguilar durante la celebración del cumpleaños 27 del cantante en Zacatecas

Christian Nodal celebró su cumpleaños número 27 en Zacatecas, con una serie de festejos que se extendieron por tres días y que incluyeron un regalo poco común, su primer caballo, obsequio planeado y entregado por su esposa, Ángela Aguilar.

De acuerdo con las imágenes difundidas, Ángela Aguilar apareció montando un caballo de pelaje castaño oscuro y cola del mismo tono, así como una complexión robusta. El ejemplar destacó por su porte elegante, musculatura definida y marcas blancas en las patas, características comunes en caballos utilizados para la charrería mexicana.

El regalo incluyó una montura charra de cuero oscuro con estribos metálicos decorados con grabados artesanales en tonos dorados. Los accesorios, elaborados con técnicas tradicionales de talabartería, fueron seleccionados especialmente para la ocasión, lo que dio un toque distintivo al obsequio.

imagen-cuerpo

LA REACCIÓN DEL CANTANTE

La respuesta de Christian Nodal fue inmediata. Al ver a su esposa llegar montada, el cantante expresó sorpresa y emoción, se acercó a Ángela para abrazarla y besarla, y posteriormente subió al caballo. Ambos posaron acompañados por familiares e invitados, entre ellos Pepe Aguilar, suegro del intérprete sonorense.

El segundo día, los festejos continuaron en el Centro Histórico de Zacatecas con una callejoneada tradicional, hubo música de DJ, fuegos artificiales y un operativo especial de seguridad que se mantuvo hasta la madrugada.

El evento tuvo temática de piratas, con código de vestimenta negro, y los invitados fueron trasladados en tren a través del socavón La Esperanza. En redes sociales, Ángela Aguilar también compartió que visitaron el Cerro de la Bufa como parte del recorrido preparado para su esposo.

Fernanda Rodríguez
