Maluma aparece con radical cambio de look: "Se quitó 15 años de encima"

Maluma sorprendió al público al iniciar el año 2026 con un cambio de imagen que rápidamente se volvió tema de conversación en redes sociales y en la industria musical. El cantante colombiano decidió afeitarse la barba, uno de los rasgos más distintivos de su imagen durante la última década, y mostró un rostro completamente despejado, algo que no se veía desde sus primeros años de carrera.

El artista rompió con la estética que mantuvo durante años y que se consolidó durante su etapa conocida como Papi Juancho. El impacto del cambio radicó en que su imagen pública se había mantenido prácticamente intacta durante largo tiempo, por lo que el nuevo look resultó inesperado para muchos.

La respuesta del público fue inmediata y contrastante. En plataformas digitales se acumularon miles de comentarios en pocas horas, con opiniones tanto positivas como negativas sobre el nuevo aspecto del cantante.

Por un lado, varios usuarios señalaron que Maluma luce más joven y que el cambio recuerda a la imagen que tenía al inicio de su carrera. Otros, en contraste, expresaron su desacuerdo con la decisión y pidieron abiertamente que regrese a su apariencia anterior, con barba.

¿UNA SEÑAL DE NUEVA ETAPA MUSICAL?

El cambio de imagen no pasó desapercibido para analistas y seguidores del género urbano. De acuerdo con versiones que circulan en la industria musical, la decisión coincidiría con la preparación de nuevos proyectos que el cantante estaría planeando para este 2026.

Aunque hasta el momento Maluma no ha confirmado detalles ni fechas sobre próximos lanzamientos, su nuevo look ha sido interpretado como un gesto de renovación y de inicio de una etapa distinta en su carrera artística, posiblemente vinculada a sonidos o conceptos diferentes a los que ha trabajado en años recientes.