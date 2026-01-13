Día del Sticker: Conoce cuál es su origen y por qué se celebra el 13 de enero

El 13 de enero se celebra una de las fechas más curiosas, coloridas y, por qué no decirlo, expresivas del calendario digital y cultural: el Día del Sticker.

Esta fecha rinde homenaje a esas pequeñas imágenes autoadhesivas físicas y virtuales que, con apenas un gesto, pueden decir más que un párrafo completo.

En tiempos donde la comunicación es inmediata y visual, los stickers se han convertido en un idioma propio dentro de internet y la mensajería instantánea.

EL ORIGEN DEL DÍA DEL STICKER

Se estima que el origen de esta celebración se remonta a Norteamérica y está vinculado al nacimiento de Ray Stanton Avery, ocurrido un 13 de enero de 1907. Avery fue el creador de los famosos nametag stickers o etiquetas de identificación "Hello My Name Is", que comenzaron a utilizarse masivamente en los años treinta.

Antes de eso, tuvo una idea revolucionaria para el comercio: fabricar etiquetas autoadhesivas para colocar precios en los productos, conocidas como Kum Kleen Price stickers. Este invento cambió la forma en que los artículos se marcaban y vendían, dando paso a la industria moderna de las etiquetas y, por extensión, a la cultura del sticker.

¿QUÉ SON LOS STICKERS?

Un sticker, también llamado pegatina o calcomanía, es una imagen o texto impreso sobre papel o vinilo con una capa de adhesivo en la parte posterior que permite fijarlo sobre casi cualquier superficie. El término proviene del verbo inglés stick, que significa "pegar".

Tradicionalmente, se han usado para decorar objetos, paredes, cuadernos, automóviles o escaparates, pero con la llegada de internet y los smartphones, los stickers migraron al plano digital y encontraron un nuevo hogar en aplicaciones de mensajería, redes sociales y foros.

STICKER ART: DEL PAPEL A LAS CALLES

El Sticker Art es una forma de arte urbano vinculada al grafiti y al arte posmoderno. Consiste en colocar imágenes, frases o símbolos impresos en papel autoadhesivo o vinilo en espacios públicos. Estas obras suelen tener mensajes políticos, sociales o culturales, y funcionan como una especie de "voz visual" del artista en la ciudad.

Conocido también como Etiqueta de Bombardeo o Slap Tag, este movimiento demuestra que un simple sticker puede ser una poderosa herramienta de expresión.

LOS STICKERS EN LA ERA DIGITAL

Hoy, los stickers son protagonistas absolutos de la comunicación en línea. En WhatsApp, Telegram, Instagram o TikTok, permiten transmitir emociones, ironía, humor, enojo o cariño de forma inmediata.

Un sticker bien elegido puede suavizar una discusión, reforzar una broma o expresar lo que las palabras no alcanzan. Además, han impulsado una nueva forma de creatividad: usuarios y artistas crean paquetes personalizados que reflejan identidades, memes, referencias culturales o estados de ánimo.