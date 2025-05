Estas son las 3 mejores adaptaciones de videojuegos a series y películas

Las adaptaciones de videojuegos eran un tabú en el mundo del gaming, ya que generalmente todas las que llegaban a ver la luz eran simples proyectos sin alma que ofendían al material original. Ejemplos de estos hay muchos y muy sonados, como las ya conocidas películas de Resident Evil o la película clásica de Mario Bros.

Sin embargo, afortunadamente, el mundo del cine y la televisión ha tenido un cambio enorme en lo que adaptar videojuegos se refiere, puesto que en los últimos años ya logramos ver joyas como las películas de Sonic, Detective Pikachu, Super Mario Bros: la película y la más reciente película de Minecraft. Ahora que si de series de televisión queremos hablar, The Last of Us es la que domina las pantallas actualmente.

Es por eso que, en esta nota, recopilamos 3 de las mejores adaptaciones de videojuegos que hemos visto en los últimos años.

LAS 3 MEJORES ADAPTACIONES DE VIDEOJUEGOS A SERIES Y PELÍCULAS

Arcane

League of Legends siempre ha sido un producto el cual genera controversia; afortunadamente, la llegada de la serie protagonizada por Jinx la convertiría en una de las producciones basadas en videojuegos más exitosas de los últimos años, ya que combinando un estilo artístico único así como la libertad de darle una construcción sólida a los personajes hizo que su fama subiera cuál espuma.

Cyberpunk: Edgerunners

Cyberpunk 2077 fue uno de los casos más polémicos en la industria de los videojuegos, ya que luego de prometer una revolución en el mundo de los videojuegos, el título resultó ser un popurrí de bugs y fallos que lo llevó rápidamente al olvido; sin embargo, con la serie ocurriría todo lo contrario, ya que desde su estreno, los fanáticos del anime y de las adaptaciones de videojuegos la llenaron con todo el amor del mundo dado a sus excelentes personajes y animación impecable.

Sonic

Sin dudas, el caso de las películas de Sonic es uno de los más conocidos gracias a la redención que tuvo el estudio luego de ese primer y desastroso tráiler.

Gracias a eso, ahora el erizo azul cuenta con toda una franquicia fuera de los videojuegos, ya que con 3 películas y una serie spin-off siempre da de qué hablar por la fidelidad que tiene a los videojuegos sin dejar de ser original. Ahora, si agregamos a Jim Carrey a la ecuación, esto solo podía terminar en un rotundo éxito.