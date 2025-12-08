  • 24° C
Esta será la estación más barata para cargar gasolina durante esta semana, según Profeco

Aunque este promedio sirve como referencia, la realidad es que sigue habiendo diferencias importantes entre estaciones

Dic. 08, 2025
La semana inició con nueva información por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) , que este 8 de diciembre presentó los resultados más recientes del programa Quién es Quién en los Combustibles. El reporte forma parte de la Estrategia Nacional para Promover la Estabilización del Precio de la Gasolina y muestra que el precio promedio nacional de la gasolina regular se ubicó en 23.58 pesos por litro.

Aunque este promedio sirve como referencia, la realidad es que sigue habiendo diferencias importantes entre estaciones, mismas que pueden influir directamente en el gasto diario de miles de familias.

QUIÉN ABUSA Y QUIÉN NO

Entre el 24 y el 30 de noviembre, la estación Pemex “E. S. El Barquito”, ubicada en Altamira, Tamaulipas, se posicionó como la opción más accesible del país. Su precio de 23.19 pesos por litro la colocó como la alternativa más justa para quienes buscan ahorrar en combustible sin sacrificar calidad.

En el otro extremo, Profeco identificó a la estación “Servicios Gasolineros de México” de Oxxo Gas, instalada en Querétaro, como la más cara del periodo analizado. Su precio alcanzó los 24.99 pesos por litro, es decir, más de un peso de diferencia respecto a la opción más económica. Para un tanque completo, esta diferencia puede representar un gasto extra considerable.

Profeco también detalló que las estaciones con precios razonables suelen mantener márgenes de ganancia por debajo de los 2 pesos por litro. Sin embargo, otras gasolineras, como La Gas en Cancún, han llegado a obtener márgenes de hasta 3.08 pesos por litro. Estos incrementos elevan el costo final para los consumidores sin justificación clara.

RECOMENDACIONES DE PROFECO

Para evitar gastos innecesarios, la Profeco invita a los ciudadanos a:

  • Consultar los precios de gasolina en su ciudad y elegir estaciones con tarifas justas.
  • Evitar cargar combustible en puntos donde los márgenes de ganancia sean excesivos.
  • Usar plataformas oficiales como Quién es Quién en los Combustibles para comparar precios antes de ir a la gasolinera.
  • Comparar opciones puede hacer una diferencia real en el presupuesto semanal, especialmente en hogares donde el transporte es un gasto constante.
