Paramount lanza oferta hostil de 108 mil 400 mdd por Warner Bros Discovery

La propuesta supera con amplitud la oferta de la plataforma de streaming, que había asegurado un pacto de aproximadamente 72 mil millones de dólares por los activos de cine, televisión y streaming de WBD.

El intento de Paramount surge tras semanas de tensión. La compañía había presentado múltiples ofertas desde septiembre, con el objetivo de consolidar una potencia mediática capaz de competir con Netflix, Disney y Apple.

Sin embargo, Warner rechazó repetidamente sus propuestas. Paramount también denunció que WBD había privilegiado a Netflix desde el inicio, comprometiendo un proceso de licitación justo.

GRAN ESTRUCTURA FINANCIERA

La oferta de Paramount incluye 30 dólares por acción, superior a los casi 28 dólares ofrecidos por Netflix, y contempla una estructura financiera que podría resultar más atractiva para los accionistas. Aun así, la operación enfrentaría una revisión antimonopolio especialmente rigurosa, debido al tamaño combinado de ambas empresas y al impacto que tendría en el mercado global de entretenimiento.

Analistas consideran que Paramount podría ser un mejor candidato para absorber WBD, en parte por el respaldo financiero de David Ellison apoyado por su padre, Larry Ellison y por su capacidad para operar estudios tradicionales.

La fusión propuesta por Netflix también ha recibido críticas de congresistas bipartidistas y sindicatos de Hollywood, quienes advierten posibles recortes laborales y un aumento en los precios para los consumidores. Netflix argumenta que la adquisición fortalecería su control de propiedad intelectual premium y reforzaría sus planes de expansión en videojuegos, eventos en vivo y nuevos ecosistemas de entretenimiento.

Sin importar quién resulte ganador, la contienda representa una de las mayores batallas corporativas en Hollywood en la última década y podría redefinir el futuro del streaming a nivel global.