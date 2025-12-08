  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 8 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Viral

Nintendo Switch regalará 9 juegos esta Navidad: así puedes conseguirlos todos

La compañía se viste de espíritu festivo y sorprende a su comunidad con una campaña navideña que podrás reclamar día a día

Dic. 08, 2025
Para reclamar el juego del siguiente día, será imprescindible haber descargado el anterior. Si te saltas uno, la cadena se romperá y no podrás avanzar en la dinámica.
Para reclamar el juego del siguiente día, será imprescindible haber descargado el anterior. Si te saltas uno, la cadena se romperá y no podrás avanzar en la dinámica.

Los amantes de los videojuegos recibirán este año un regalo que destila puro encanto digital. Nintendo se puso en modo completamente navideño y anunció una iniciativa que nadie veía venir: durante diciembre, los usuarios podrán obtener varios títulos gratuitos para su Nintendo Switch, perfectos para acompañar las tardes invernales.

La mecánica es sencilla, el acceso es limitado y el ambiente festivo lo pone todo en modo celebración. Aquí te contamos cómo aprovechar cada oportunidad sin perder ni un solo ítem de esta elegante lluvia de regalos.

¿NINTENDO REALMENTE REGALARÁ JUEGOS?

Como ya es tradición, la editorial indie No Gravity Games vuelve a consentir a su comunidad con su ya esperado Switchmas Giveaway 2025, una campaña anual que cada diciembre deslumbra con recompensas exclusivas.

La compañía conocida por publicar juegos para Nintendo Switch, PS4 y Xbox, promete una edición especialmente generosa. Los jugadores deberán estar atentos para "cazar" cada título conforme se libere, en una dinámica que ya se ha convertido en ritual festivo para cientos de miles de fans.

REQUISITOS PARA PARTICIPAR

  • Antes de entrar en la parte divertida, conviene asegurarse de cumplir los requisitos indispensables para unirte al Switchmas Giveaway. Son pocos, accesibles y rápidos:
  • Tener una cuenta de eShop en Estados Unidos (solo es necesario cambiar la región).
  • Contar con al menos un juego de No Gravity Games en tu biblioteca digital.

Con eso, ya estás listo para entrar en la pasarela oficial de regalos navideños.

FECHAS CLAVES PARA AGENDA GAMER

La promoción arrancará el viernes 12 de diciembre y se extenderá hasta el jueves 18, periodo durante el cual se liberará un juego gratuito cada día. Falta confirmar si habrá un horario específico para México, por lo que conviene mantenerse atento a los canales oficiales para evitar perder el primer lanzamiento.

Para reclamar el juego del siguiente día, será imprescindible haber descargado el anterior. Si te saltas uno, la cadena se romperá y no podrás avanzar en la dinámica.

UN TRIPLE CIERRE LLENO DE ESTILO

Tras siete días de liberaciones consecutivas, la campaña culminará el 18 de diciembre con un remate espectacular: tres juegos adicionales, que solo podrán obtener quienes hayan seguido toda la secuencia sin fallar.

Así, el Switchmas Giveaway 2025 cerrará con un total de nueve juegos gratuitos, una oportunidad glamorosa y única para ampliar tu colección sin gastar un centavo.

Redacción
Redacción
Contenido Relacionado
De esta manera podrás cargar tu celular si se queda sin batería y no hay luz
Viral

De esta manera podrás cargar tu celular si se queda sin batería y no hay luz

Diciembre 08, 2025

Cuando la energía falla y la pantalla se apaga, no todo está perdido: existen soluciones prácticas y elegantes para mantener tu celular con vida

Atole de Gansito: La receta cremosa que reinventa la bebida tradicional para los días fríos
Viral

Atole de Gansito: La receta cremosa que reinventa la bebida tradicional para los días fríos

Diciembre 08, 2025

Una receta fácil que combina la nostalgia del famoso pastelito con la calidez de una bebida tradicional mexicana

Alicia Villarreal rompe el silencio con un mensaje directo tras el escándalo familiar
Viral

Alicia Villarreal rompe el silencio con un mensaje directo tras el escándalo familiar

Diciembre 08, 2025

La intérprete expresó que toda la situación le ha generado una profunda afectación emocional y pide a sus seguidores mostrar empatía