Nintendo Switch regalará 9 juegos esta Navidad: así puedes conseguirlos todos

Los amantes de los videojuegos recibirán este año un regalo que destila puro encanto digital. Nintendo se puso en modo completamente navideño y anunció una iniciativa que nadie veía venir: durante diciembre, los usuarios podrán obtener varios títulos gratuitos para su Nintendo Switch, perfectos para acompañar las tardes invernales.

La mecánica es sencilla, el acceso es limitado y el ambiente festivo lo pone todo en modo celebración. Aquí te contamos cómo aprovechar cada oportunidad sin perder ni un solo ítem de esta elegante lluvia de regalos.

¿NINTENDO REALMENTE REGALARÁ JUEGOS?

Como ya es tradición, la editorial indie No Gravity Games vuelve a consentir a su comunidad con su ya esperado Switchmas Giveaway 2025, una campaña anual que cada diciembre deslumbra con recompensas exclusivas.

La compañía conocida por publicar juegos para Nintendo Switch, PS4 y Xbox, promete una edición especialmente generosa. Los jugadores deberán estar atentos para "cazar" cada título conforme se libere, en una dinámica que ya se ha convertido en ritual festivo para cientos de miles de fans.

REQUISITOS PARA PARTICIPAR

Antes de entrar en la parte divertida, conviene asegurarse de cumplir los requisitos indispensables para unirte al Switchmas Giveaway . Son pocos, accesibles y rápidos:

Tener una cuenta de eShop en Estados Unidos (solo es necesario cambiar la región).

en (solo es necesario cambiar la región). Contar con al menos un juego de No Gravity Games en tu biblioteca digital.

Con eso, ya estás listo para entrar en la pasarela oficial de regalos navideños.

FECHAS CLAVES PARA AGENDA GAMER

La promoción arrancará el viernes 12 de diciembre y se extenderá hasta el jueves 18, periodo durante el cual se liberará un juego gratuito cada día. Falta confirmar si habrá un horario específico para México, por lo que conviene mantenerse atento a los canales oficiales para evitar perder el primer lanzamiento.

Para reclamar el juego del siguiente día, será imprescindible haber descargado el anterior. Si te saltas uno, la cadena se romperá y no podrás avanzar en la dinámica.

UN TRIPLE CIERRE LLENO DE ESTILO

Tras siete días de liberaciones consecutivas, la campaña culminará el 18 de diciembre con un remate espectacular: tres juegos adicionales, que solo podrán obtener quienes hayan seguido toda la secuencia sin fallar.

Así, el Switchmas Giveaway 2025 cerrará con un total de nueve juegos gratuitos, una oportunidad glamorosa y única para ampliar tu colección sin gastar un centavo.