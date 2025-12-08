¿Por qué los perros y gatos NO deben usar suéter?

Cuando llega el invierno, muchos tutores buscan proteger a sus mascotas vistiéndolas con suéteres o chamarras. Aunque la intención es buena, no siempre es necesario y, en algunos casos, puede resultar contraproducente.

Según la Dra. Andrea Bernal, perros y gatos pueden sufrir frío, hipotermia y enfermedades respiratorias, pero eso no significa que todos deban usar ropa. La clave es identificar quiénes realmente lo necesitan y en qué situaciones.

¿CUÁNDO UN PERRO NECESITA USAR ABRIGO?

Los perros más sensibles al frío son las razas pequeñas, los de pelo corto o sin pelo, los cachorros, los perros mayores y aquellos con condiciones médicas que afecten su regulación de temperatura.

Para ellos, un suéter puede ayudar si pasan tiempo al aire libre, viven en climas fríos o tienen una salud delicada.

En contraste, razas como Husky Siberiano, Malamute, Pastor Alemán o Golden Retriever están diseñadas para soportar bajas temperaturas. La especialista señala: “En lugares cálidos, ponerle un suéter a un Husky no lo beneficia; solo desestabiliza su temperatura corporal.”

RIESGOS DE VESTIR A TUS MASCOTAS

La Dra. Bernal aclara una diferencia clave: abrigar no es vestir. Abrigar tiene un propósito funcional; vestir suele generar incomodidad. En climas húmedos o fríos pero no extremos, una prenda gruesa puede atrapar humedad y causar irritación o sobrecalentamiento.

En los gatos, la ropa incrementa la ansiedad, ya que necesitan acicalarse para regular su bienestar. “Cuando llevan una camisa, solo intentan quitársela”, explica.

ALTERNATIVAS AL SUÉTER

La especialista recomienda opciones más seguras:

Mantener un espacio cálido y seco en casa

y seco en casa Usar camas o mantas térmicas

Evitar que duerman afuera durante la madrugada

Garantizar una alimentación adecuada , esencial para conservar calor

, esencial para conservar calor Mantener vacunas al día, especialmente contra la tos de las perreras en perros

al día, especialmente contra la en No rapes a tus mascotas en invierno

El pelaje es su mejor abrigo natural. Raparlos puede dejarlos vulnerables incluso si son razas grandes. Lo ideal es evitar rasurados completos y optar por recortes higiénicos. El suéter solo debe usarse en casos puntuales.