Esta fruta es rica en colágeno y puede ayudar a fortalecer los huesos

A pesar de lo que pocos saben, existe una fruta que es rica en colágeno que puede ayudar a una mejor calidad ósea, esto fue un descubrimiento en el mundo de la nutrición pues además este alimento contiene vitamina C. Los expertos han señalado que la inclusión de este fruto en las dietas diarias, puede permitir a los consumidores tener huesos más fuertes y más saludables.

Este fruto común es a menudo subestimado y ha demostrado ser una gran fuente de colágeno, una proteína vital para la salud de nuestros huesos y tejidos conectivos. Es por ello que los expertos en nutrición han señalado la importancia del consumo de este alimento, además de su fácil accesibilidad.

¿CUÁL ES LA FRUTA QUE ES RICA EN COLÁGENO?

Esta fruta alta en nutrientes es la guayaba, una fruta tropical con un perfil nutricional impresionante. Si bien no contiene colágeno directamente, es excepcionalmente rica en vitamina C, un nutriente esencial para la síntesis de colágeno en el cuerpo. Esto debido a que sin una cantidad adecuada de vitamina C, el organismo no puede producir colágeno de manera eficiente, lo que afecta la integridad de la piel, cartílagos, tendones y huesos.

El colágeno forma una malla de soporte en nuestros huesos, dándoles flexibilidad y resistencia. A medida que envejecemos, la producción natural de colágeno disminuye, lo que puede llevar a huesos más frágiles y un mayor riesgo de fracturas es por ello que los expertos señalan la importancia de integrar la guayaba en la dieta diaria, además de tener otros beneficios.

BENEFICIOS DE LA GUAYABA MÁS ALLÁ DEL COLÁGENO

Además de que la guayaba puede ayudar a la producción del colágeno, y su contenido de vitamina C, esta fruta puede ayudar en los siguientes aspectos: