Marvel revela el trailer de Eyes of Wakanda: todos los detalles sobre la nueva serie animada del MCU

Marvel Studios ha lanzado el primer tráiler oficial de Eyes of Wakanda, su próxima serie animada que estará disponible en Disney+ a partir del 27 de agosto. Este nuevo proyecto busca expandir el universo del MCU, centrándose en la rica mitología del reino de Wakanda, conocido por ser el hogar del legendario Black Panther.

EL UNIVERSO ANIMADO SIGUE BRILLANDO PARA MARVEL

Aunque el universo cinematográfico de Marvel ha enfrentado algunos altibajos en sus últimas entregas, las producciones animadas siguen conquistando al público. Ejemplos como What If..? y X-Men '97 han sido bien recibidos tanto por la crítica como por los fanáticos, lo que ha motivado a la compañía a seguir explorando este formato.

Brad Winderbaum, jefe de contenido de Marvel Animation, compartió algunos adelantos sobre la serie en una entrevista con Men´s Health. Según explicó, Eyes of Wakanda es una de las producciones animadas más integradas dentro de la línea temporal sagrada del universo Marvel.

"La historia y la mitología de Wakanda son el núcleo de esta serie. Ryan Coogler, director de Black Panther, participa como productor, y Todd Harris, uno de nuestros veteranos en storyboard, está a cargo de la dirección. El resultado es visualmente impresionante y se siente como una auténtica extensión animada del MCU", comentó Winderbaum.

UNA APUESTA POR LA EXPANSIÓN NARRATIVA

Eyes of Wakanda no solo promete ofrecer una visión más profunda del pasado y la cultura del icónico país africano ficticio, sino que también servirá como una forma de conectar puntos clave en la narrativa del MCU. La serie explorará eventos y personajes que hasta ahora no habían sido detallados, ofreciendo así una experiencia más completa para los seguidores de esta franquicia.

Con su estreno programado para finales de agosto, los fanáticos ya cuentan los días para adentrarse nuevamente en el mundo de Wakanda, esta vez desde una nueva perspectiva animada que promete acción, historia y conexión directa con el corazón del universo Marvel.