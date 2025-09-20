  • 24° C
Viral

¿Es posible usar pantalones de lino en otoño? 5 ideas que te inspirarán

Con los colores, accesorios y capas adecuadas, esta prenda ligera puede convertirse en un aliado perfecto para el otoño

Sep. 20, 2025
El lino suele asociarse con el verano por ser un tejido fresco y ligero, ideal para climas cálidos. Sin embargo, la moda ha demostrado que esta prenda no tiene por qué quedarse en el fondo del clóset cuando bajan las temperaturas. Con las combinaciones adecuadas, los pantalones de lino también pueden convertirse en un gran aliado del estilo otoñal, aportando comodidad, versatilidad y un aire sofisticado.

Lejos de ser una prenda pasajera, el lino demuestra que es atemporal y que puede funcionar durante todo el año. En otoño, la frescura de este textil se complementa con su capacidad de regular la temperatura corporal, lo que lo convierte en una opción cómoda para enfrentar los cambios climáticos propios de la estación.

CINCO FORMAS DE USAR PANTALONES DE LINO EN OTOÑO

La clave está en elegir los colores y las texturas correctas, así como en incorporar prendas de abrigo que se adapten a la temporada. Así puedes utilizar el lino en otoño:

  • Crear capas con suéteres y chaquetas: combinarlos con un cárdigan de lana, un suéter de punto o incluso una chaqueta de cuero o un blazer para dar estructura y calidez.
  • Optar por colores de temporada: elegir tonalidades oscuras y profundas que reflejen la paleta otoñal.
  • Incorporar tejidos complementarios: mezclar lino con lana, cachemira o punto para lograr un conjunto más cálido sin perder elegancia.
  • Usar zapatos cerrados: mocasines, botas o tenis de lona en tonos neutros sustituyen a las sandalias y se ajustan al clima.
  • Añadir accesorios estratégicos: un chaleco sastre o de punto, acompañado de un sombrero o gorro de lana, puede darle el toque final a tu atuendo.

Limitar el lino a los meses cálidos sería desaprovechar todo su potencial. En realidad, esta prenda puede transformarse en una pieza clave para la temporada de otoño, siempre que se combine de la manera correcta.

Con estas ideas, el lino se convierte en una prenda atemporal que, lejos de limitarse al verano, también puede brillar en el guardarropa otoñal.

Jhoanna Ontiveros Peraza
