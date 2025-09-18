Estos tenis blancos de los 80s regresan en la tendencia otoño 2025

Si caminas por cualquier ciudad es casi inevitable encontrarte con un par de tenis blancos. Este calzado, que conquistó corazones hace más de cuatro décadas, vuelve a ser protagonista en la moda otoño-invierno 2025.

Su comodidad, versatilidad y estilo los mantienen como favoritos frente a otros modelos como bailarinas, pumps o slingbacks, demostrando que nunca pasan de moda.

LOS 80 COMO FUENTE DE INSPIRACIÓN

La década de los 80 marcó un antes y un después en la historia cultural y estética. Fue en ese momento cuando los tenis blancos se consolidaron como un símbolo de estilo universal.

Primero como calzado deportivo, después como parte del guardarropa de celebridades y, finalmente, como pieza clave en la moda urbana y de pasarela. Hoy, las tendencias los recuperan con nuevas siluetas que incluyen plataformas sutiles y diseños retro.

LOS 5 TENIS BLANCOS DE LOS 80 QUE VUELVEN EN 2025

Keds Champion

El clásico de lona blanca con suela de goma que marcó generaciones y se convirtió en el aliado del uniforme escolar y de la moda preppy.

Adidas de botín

Inmortalizados por Freddie Mercury en el concierto Live Aid de 1985, con caña media y las tres rayas icónicas.

Tenis con puntera de goma

Favoritos de la princesa Diana, símbolo de elegancia urbana y comodidad.

Tenis con plataforma discreta

Popularizados por Barbra Streisand, combinan feminidad y poder, hoy reinterpretados por marcas como Valentino y Dolce & Gabbana.

Adidas Superstar

Llevados a la fama por Run-DMC, siguen siendo un referente del estilo urbano que conecta la moda con la cultura musical.

UN ESTILO QUE TRASCIENDE GENERACIONES

Los tenis blancos han demostrado ser más que una simple moda. Su capacidad de adaptarse a cada época y contexto los convierte en un comodín que nunca pierde vigencia. Desde los escenarios musicales hasta las pasarelas de lujo, este calzado sigue siendo un referente de estilo atemporal, recordándonos que a veces lo clásico es lo más actual.