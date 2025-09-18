El estilo Old Money está de vuelta, ¿Por qué el lujo discreto es la nueva moda?

  • 24° C
Viral

Sep. 18, 2025
El estilo "Old Money", también conocido como lujo discreto, está de vuelta y causando sensación en las redes sociales. Esta tendencia, impulsada principalmente por TikTok, se caracteriza por un look sofisticado, atemporal y cargado de exclusividad, sin necesidad de ostentar logos o marcas de manera exagerada.

¿QUÉ ES EL ESTILO OLD MONEY?

Su esencia se encuentra en la estética clásica de las viejas élites aristocráticas y familias con riqueza heredada, que privilegian la calidad, la elegancia y la discreción sobre la ostentación.

Es un estilo que transporta al imaginario del Upper East Side de Nueva York o Los Hamptons: padres a cargo de grandes empresas, madres que combinan brunch y filantropía, hijos en colegios privados y actividades de élite como golf, tenis o equitación.

El estilo Old Money se define por su elegancia conservadora y refinada, inspirada en figuras como Jackie Kennedy, Lady Di o incluso personajes de ficción como Charlotte York de "Sexo en Nueva York". Es la antítesis del glamour extravagante y efímero: un lujo que apuesta por la durabilidad, la autenticidad y la exclusividad.

Incluso celebridades como Kylie Jenner han adoptado esta tendencia, mostrando en redes sociales su versión del estilo durante recientes viajes a ciudades como París, consolidando la influencia de la estética en la moda actual.

¿POR QUÉ EL LUJO DISCRETO ES LA NUEVA MODA?

La popularidad de esta tendencia responde a varias razones. Por un lado, la atracción por la atemporalidad: prendas como blazers, camisas blancas y mocasines representan un lujo que no pasa de moda.

Por otro, ofrece un contraste frente a la sobreexposición de logotipos y marcas ostentosas, privilegiando materiales como lana, lino, algodón orgánico o cashmere. Además, plataformas como TikTok han viralizado el estilo, con miles de millones de vistas bajo el hashtag #OldMoney.

El "Old Money" ha regresado como una declaración de estilo: sofisticación, discreción y lujo que trasciende generaciones y modas pasajeras.

Jhoanna Ontiveros Peraza
