El estilo Old Money está de vuelta, ¿Por qué el lujo discreto es la nueva moda?

El estilo "Old Money", también conocido como lujo discreto, está de vuelta y causando sensación en las redes sociales. Esta tendencia, impulsada principalmente por TikTok, se caracteriza por un look sofisticado, atemporal y cargado de exclusividad, sin necesidad de ostentar logos o marcas de manera exagerada.

Aunque ahora se ha popularizado entre jóvenes de todo el mundo, el "Old Money" no es nuevo.

¿QUÉ ES EL ESTILO OLD MONEY?

Su esencia se encuentra en la estética clásica de las viejas élites aristocráticas y familias con riqueza heredada, que privilegian la calidad, la elegancia y la discreción sobre la ostentación.

Es un estilo que transporta al imaginario del Upper East Side de Nueva York o Los Hamptons: padres a cargo de grandes empresas, madres que combinan brunch y filantropía, hijos en colegios privados y actividades de élite como golf, tenis o equitación.

El estilo Old Money se define por su elegancia conservadora y refinada, inspirada en figuras como Jackie Kennedy, Lady Di o incluso personajes de ficción como Charlotte York de "Sexo en Nueva York". Es la antítesis del glamour extravagante y efímero: un lujo que apuesta por la durabilidad, la autenticidad y la exclusividad.

Incluso celebridades como Kylie Jenner han adoptado esta tendencia, mostrando en redes sociales su versión del estilo durante recientes viajes a ciudades como París, consolidando la influencia de la estética en la moda actual.

¿POR QUÉ EL LUJO DISCRETO ES LA NUEVA MODA?

La popularidad de esta tendencia responde a varias razones. Por un lado, la atracción por la atemporalidad: prendas como blazers, camisas blancas y mocasines representan un lujo que no pasa de moda.

Por otro, ofrece un contraste frente a la sobreexposición de logotipos y marcas ostentosas, privilegiando materiales como lana, lino, algodón orgánico o cashmere. Además, plataformas como TikTok han viralizado el estilo, con miles de millones de vistas bajo el hashtag #OldMoney.

El "Old Money" ha regresado como una declaración de estilo: sofisticación, discreción y lujo que trasciende generaciones y modas pasajeras.