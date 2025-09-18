Demon Slayer se une a Crocs en esta poderosa colaboración: conoce todos los modelos aquí

La fiebre por Demon Slayer no se detiene. Tras el estreno de la película Demon Slayer: Castillo Infinito, la marca Crocs sorprendió a los fanáticos con una colección inspirada en este exitoso anime. La línea Demon Slayer x Crocs ya está disponible y promete convertirse en un objeto de deseo para quienes siguen de cerca la historia de Tanjiro y compañía.

COLECCIÓN DEMON SLAYER X CROCS: MODELOS Y PRECIOS

La marca presentó cinco diseños oficiales que reflejan la esencia de los personajes y el universo del anime. Estos son los modelos y sus respectivos precios en México:

Demon Slayer Echo Clog: 2 mil 399 pesos

Demon Slayer Shinobu Classic Clog: mil 899 pesos

Demon Slayer All Terrain Clog: mil 999 pesos

Demon Slayer Giyu Echo RO Clog: 2 mil 499 pesos

Demon Slayer Classic Clog: mil 999 pesos

Cada par cuenta con detalles que evocan a los personajes de la serie, convirtiéndolos en un accesorio tanto de moda como de colección.

LA ESTRATEGIA DETRÁS DEL ÉXITO DE CROCS

Crocs, fundada en 2002 en Estados Unidos, ha sabido reinventarse con el paso de los años. Aunque nació con la idea de ofrecer calzado cómodo y antideslizante para actividades náuticas, pronto se expandió hacia distintos mercados.

En México, la compañía ha ganado gran popularidad gracias a:

Colaboraciones con artistas y marcas locales.

El uso de redes sociales e influencers para conectar con el público joven.

Su presencia en tiendas físicas y en plataformas digitales.

Participación en eventos y actividades que se vinculan con la cultura mexicana.

La clave de Crocs ha sido su capacidad para adaptarse a diferentes públicos y estilos de vida, ofreciendo desde opciones prácticas hasta colecciones de edición limitada como la de Demon Slayer.

UN CALZADO QUE MEZCLA ESTILO Y COMODIDAD

La unión de Demon Slayer y Crocs demuestra cómo la moda y la cultura pop pueden complementarse, ofreciendo productos que no solo destacan por su diseño, sino también por su comodidad. Para los seguidores del anime, esta colección es una oportunidad única de llevar consigo un pedazo de su serie favorita en el día a día.