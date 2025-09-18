Santoral de hoy 18 de septiembre: Hoy es día de San José de Cupertino

Este jueves 18 de septiembre de 2025, la Iglesia católica celebra en su santoral las festividades de San José de Cupertino, San Océano, San Eustorgio, Santa Ariadna y San Ferréolo, entre las de otros santos y beatos.

Como se apunta desde el santoral digital del Vaticano, José de Cupertino, que vivió en el siglo XVII, consciente de su escasa educación escolar, se hacía llamar "Hermano Burro". Sin embargo, en modo gratuito y carismático recibió el don de la ciencia infusa y las levitaciones y éxtasis místicos. Se le considera el santo patrón de los estudiantes, honor que comparte con Santo Tomás de Aquino, y de los aviadores.

CLARIDAD

El santo nació el 17 de junio de 1603 en un establo de Cupertino, en Lecce (Italia) con el nombre de José María Desa. Su familia atravesaba serios apuros económicos y, de hecho, fue condenado por el Tribunal Supremo de Nápoles a trabajar sin remuneración hasta que terminara de pagar la deuda contraída por su padre, ya fallecido.

Ante esa situación, el joven José pidió la admisión en el convento de Santa María de Grotella. Acabó ordenándose sacerdote en 1628 gracias a los "milagros" que se topó durante los exámenes.

Destacó en el ejercicio del ministerio, brillando especialmente en la atención a los pobres, en una caridad sin límite y penitencia. También por sus milagros y éxtasis. Como narra el santoral disponible la Archidiócesis de Madrid, su vida levantó críticas y envidias, hasta el punto que tuvo que intervenir la Inquisición.

Hasta el papa Urbano VIII quiso verle personalmente; en la audiencia, José levitó: se elevó sobre el suelo, quedándose suspendido sin ningún soporte físico. Para evitar tumultos ante toda la expectación que levantaba, trataron de ocultarle, pero el lugar donde se le recluyó no tardó en convertirse en centro de peregrinación.

SANTORAL COMPLETO DE HOY, 18 DE SEPTIEMBRE

El santoral de hoy, 18 de septiembre, festeja y elogia las siguientes onomásticas, conmemoraciones y memorias de santos: