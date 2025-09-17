VIDEO | Estudiantes del CETis 78 golpean a director por presunto acoso sexual

Una protesta organizada por alumnos del CETis No. 78 en Tamaulipas escaló a niveles de violencia el miércoles por la tarde, cuando estudiantes agredieron físicamente al director del plantel, Julio César Barrón Morales, acusado de presunto acoso sexual hacia alumnas.

El incidente ocurrió en la colonia Tampico-Altamira, generando caos dentro de las instalaciones del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios. Según testigos, durante la manifestación, un grupo de estudiantes comenzó a romper ventanas, destruir mobiliario escolar y causar destrozos en aulas y equipos de cómputo.

GRABAN AGRESIÓN AL DIRECTOR DEL CETis 78

En redes sociales comenzaron a circular videos del momento en que varios jóvenes golpean al director, mientras otros estudiantes vandalizaban el plantel. Se reporta que se utilizaron piedras, ladrillos y otros objetos para causar los daños.

Ante la magnitud de los hechos, elementos de la Guardia Estatal, el Ejército Mexicano y agentes de tránsito de Altamira acudieron al lugar para controlar la situación y resguardar la integridad del directivo agredido.

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas confirmó que ya se iniciaron investigaciones para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

La protesta generó alarma entre padres de familia, quienes se trasladaron de inmediato al CETis 78 para verificar la seguridad de sus hijos, en medio de la tensa situación.

"Altamira":

Porque el director del CETIS 78, Julio César Barrón Morales, fue agredido por alumnos durante una protesta en el plantel donde se le acusaba de acoso hacia alumnas. pic.twitter.com/Q3nfhKzlAD — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) September 18, 2025

EL DIRECTOR TENÍA ANTECEDENTES DE DENUNCIAS

No es la primera vez que el director Julio César Barrón Morales es señalado por presunto acoso y otras irregularidades. El pasado 13 de septiembre, trabajadores del plantel denunciaron acoso laboral, y uno de ellos reveló que su propia hija, alumna del CETis, presentó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos.

En 2020, el director también fue acusado por maestros de hostigamiento, desvío de cuotas escolares y amenazas a estudiantes. Las denuncias han sido constantes durante su gestión.

DGETI CONDENA HECHOS VIOLENTOS EN EL PLANTEL

La Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios (DGETI) en Tamaulipas, a través de su comisionado estatal, Olegario Muñiz Cura, emitió un comunicado donde condena los actos violentos ocurridos en el CETis 78.

El funcionario subrayó que estos hechos "no representan los principios ni valores de la institución" y aseguró que se colaborará con las autoridades para realizar una investigación completa.