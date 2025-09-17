  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 17 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Viral

VIDEO | Estudiantes del CETis 78 golpean a director por presunto acoso sexual

El plantel ubicado en Altamira, Tamaulipas vivió una jornada de protestas violentas en las que tuvo que intervenir la Guardia Estatal y el Ejército

Sep. 17, 2025
La DGETI en Tamaulipas condenó los hechos ocurridos en la preparatoria.
La DGETI en Tamaulipas condenó los hechos ocurridos en la preparatoria.

Una protesta organizada por alumnos del CETis No. 78 en Tamaulipas escaló a niveles de violencia el miércoles por la tarde, cuando estudiantes agredieron físicamente al director del plantel, Julio César Barrón Morales, acusado de presunto acoso sexual hacia alumnas.

El incidente ocurrió en la colonia Tampico-Altamira, generando caos dentro de las instalaciones del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios. Según testigos, durante la manifestación, un grupo de estudiantes comenzó a romper ventanas, destruir mobiliario escolar y causar destrozos en aulas y equipos de cómputo.

GRABAN AGRESIÓN AL DIRECTOR DEL CETis 78

En redes sociales comenzaron a circular videos del momento en que varios jóvenes golpean al director, mientras otros estudiantes vandalizaban el plantel. Se reporta que se utilizaron piedras, ladrillos y otros objetos para causar los daños.

Ante la magnitud de los hechos, elementos de la Guardia Estatal, el Ejército Mexicano y agentes de tránsito de Altamira acudieron al lugar para controlar la situación y resguardar la integridad del directivo agredido.

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas confirmó que ya se iniciaron investigaciones para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

La protesta generó alarma entre padres de familia, quienes se trasladaron de inmediato al CETis 78 para verificar la seguridad de sus hijos, en medio de la tensa situación.

EL DIRECTOR TENÍA ANTECEDENTES DE DENUNCIAS

No es la primera vez que el director Julio César Barrón Morales es señalado por presunto acoso y otras irregularidades. El pasado 13 de septiembre, trabajadores del plantel denunciaron acoso laboral, y uno de ellos reveló que su propia hija, alumna del CETis, presentó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos.

En 2020, el director también fue acusado por maestros de hostigamiento, desvío de cuotas escolares y amenazas a estudiantes. Las denuncias han sido constantes durante su gestión.

imagen-cuerpo

DGETI CONDENA HECHOS VIOLENTOS EN EL PLANTEL 

La Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios (DGETI) en Tamaulipas, a través de su comisionado estatal, Olegario Muñiz Cura, emitió un comunicado donde condena los actos violentos ocurridos en el CETis 78.

El funcionario subrayó que estos hechos "no representan los principios ni valores de la institución" y aseguró que se colaborará con las autoridades para realizar una investigación completa.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
5 beneficios de mascar chicle para tu salud digestiva
Viral

5 beneficios de mascar chicle para tu salud digestiva

Septiembre 17, 2025

De orígenes prehispánicos, hoy tiene un mercado perfectamente definido; pasó de ser una golosina, a un auxiliar bucal

¿Cuánto costó el show de drones que falló en Piedras Negras, Coahuila?
Viral

¿Cuánto costó el show de drones que falló en Piedras Negras, Coahuila?

Septiembre 17, 2025

El alcalde Jacobo Rodríguez informó que la empresa encargada de realizar el espectáculo del 15 de septiembre hará reembolso al ayuntamiento

¿Sufres de dolores de vesícula? Debes evitar estos alimentos
Viral

¿Sufres de dolores de vesícula? Debes evitar estos alimentos

Septiembre 17, 2025

Conoce las recomendaciones de especialistas en salud, respecto al impacto de nuestros hábitos en el funcionamiento de algunos órganos