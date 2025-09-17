  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 17 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Viral

5 beneficios de mascar chicle para tu salud digestiva

De orígenes prehispánicos, hoy tiene un mercado perfectamente definido; pasó de ser una golosina, a un auxiliar bucal

Sep. 17, 2025
5 beneficios de mascar chicle para tu salud digestiva

El chicle o goma de mascar tiene sus orígenes en las culturas mesoamericanas, especialmente entre los mayas y los aztecas, quienes masticaban una resina natural llamada "tzictli", extraída del árbol del chicozapote (Manilkara zapota).

Los mayas lo usaban para limpiar los dientes y calmar el hambre o la sed, mientras que los aztecas lo consideraban adecuado solo para mujeres y niños, por razones sociales.

Sin embargo, en el siglo XIX, el chicle fue introducido en Estados Unidos por el general Antonio López de Santa Anna, quien llevó la resina natural al inventor Thomas Adams, quien se encargó de desarrollar el primer chicle comercial, sentando las bases de la industria moderna de la goma de mascar.

imagen-cuerpo

EL CHICLE Y LA SALUD DIGESTIVA

Sin embargo, más allá de una simple golosina, hoy, masticar chicle puede parecer solo un hábito para pasar el rato, sino que también tiene beneficios interesantes para la salud digestiva. Por ello, aquí tienes 5 beneficios respaldados por estudios:

  • Estimula la producción de saliva: Aumenta la secreción de saliva, lo que ayuda a neutralizar el ácido estomacal, lo que puede aliviar síntomas de reflujo ácido o acidez estomacal.
  • Favorece la digestión tras las comidas: La saliva contiene enzimas digestivas como la amilasa; al estimular su producción, mascar chicle puede acelerar el proceso digestivo tras comer.
  • Reduce el riesgo de náuseas postoperatorias: En cirugías abdominales, especialmente cesáreas o procedimientos gastrointestinales, se ha observado que mascar chicle ayuda a activar el sistema digestivo antes, lo que se conoce como "alimentación falsa" y puede disminuir el tiempo de recuperación intestinal.
  • Previene el estreñimiento tras cirugías: Al estimular el movimiento intestinal (peristalsis), mascar chicle puede ayudar a reiniciar la actividad digestiva tras una operación, reduciendo el riesgo de íleo postoperatorio (cuando el intestino se paraliza).
  • Ayuda a controlar el apetito: Aunque no sustituye una comida, mascar chicle puede reducir el deseo de picar entre horas, lo que favorece una alimentación más controlada y, por lo tanto, puede contribuir a un mejor balance digestivo general.
imagen-cuerpo

Así que si deseas obtener estos beneficios, es muy importante que elijas chicles sin azúcar, ya que los azucarados podrían provocarte gases o malestar si se consumen en exceso.

Edel Osuna
Edel Osuna
Contenido Relacionado
¿Cuánto costó el show de drones que falló en Piedras Negras, Coahuila?
Viral

¿Cuánto costó el show de drones que falló en Piedras Negras, Coahuila?

Septiembre 17, 2025

El alcalde Jacobo Rodríguez informó que la empresa encargada de realizar el espectáculo del 15 de septiembre hará reembolso al ayuntamiento

¿Sufres de dolores de vesícula? Debes evitar estos alimentos
Viral

¿Sufres de dolores de vesícula? Debes evitar estos alimentos

Septiembre 17, 2025

Conoce las recomendaciones de especialistas en salud, respecto al impacto de nuestros hábitos en el funcionamiento de algunos órganos

El auge del entretenimiento online: cómo ha cambiado nuestra forma de divertirnos
Viral

El auge del entretenimiento online: cómo ha cambiado nuestra forma de divertirnos

Septiembre 17, 2025

La Inteligencia Artificial promete redefinir la industria del entretenimiento en los próximos años.