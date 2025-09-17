5 beneficios de mascar chicle para tu salud digestiva

El chicle o goma de mascar tiene sus orígenes en las culturas mesoamericanas, especialmente entre los mayas y los aztecas, quienes masticaban una resina natural llamada "tzictli", extraída del árbol del chicozapote (Manilkara zapota).

Los mayas lo usaban para limpiar los dientes y calmar el hambre o la sed, mientras que los aztecas lo consideraban adecuado solo para mujeres y niños, por razones sociales.

Sin embargo, en el siglo XIX, el chicle fue introducido en Estados Unidos por el general Antonio López de Santa Anna, quien llevó la resina natural al inventor Thomas Adams, quien se encargó de desarrollar el primer chicle comercial, sentando las bases de la industria moderna de la goma de mascar.

EL CHICLE Y LA SALUD DIGESTIVA

Sin embargo, más allá de una simple golosina, hoy, masticar chicle puede parecer solo un hábito para pasar el rato, sino que también tiene beneficios interesantes para la salud digestiva. Por ello, aquí tienes 5 beneficios respaldados por estudios:

Aumenta la secreción de saliva, lo que ayuda a neutralizar el ácido estomacal, lo que puede aliviar síntomas de reflujo ácido o acidez estomacal. Favorece la digestión tras las comidas: La saliva contiene enzimas digestivas como la amilasa; al estimular su producción, mascar chicle puede acelerar el proceso digestivo tras comer.

Así que si deseas obtener estos beneficios, es muy importante que elijas chicles sin azúcar, ya que los azucarados podrían provocarte gases o malestar si se consumen en exceso.