  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 17 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Viral

¿Cuánto costó el show de drones que falló en Piedras Negras, Coahuila?

El alcalde Jacobo Rodríguez informó que la empresa encargada de realizar el espectáculo del 15 de septiembre hará reembolso al ayuntamiento

Sep. 17, 2025
El presidente municipal de Piedras Negras aseguró que la empresa dará un nuevo show y gratis.
El presidente municipal de Piedras Negras aseguró que la empresa dará un nuevo show y gratis.

El show de drones que se llevaría a cabo la noche del 15 de septiembre en Piedras Negras, Coahuila y que terminó siendo viral debido al fracaso técnico que hizo caer los aparatos al piso, será repuesto más adelante y totalmente gratis, informó el alcalde de ese municipio.

Jacobo Rodríguez, explicó que la falla que generó críticas y burlas en redes sociales tuvo su origen en un problema con el software de la empresa Space Drone Show, la cual se contrató por tener amplia experiencia en este tipo de espectáculos, según se puede constatar en sus redes sociales.

El munícipe negó que se tratara de un show improvisado o con una "empresa patito", pues aseguró que ya habían visto show organizados por ellos en ciudades como Colima, Tijuana y Saltillo.

ESTO COSTÓ EL SHOW FALLIDO; HABRÁ REEMBOLSO

Rodríguez informó que el costo del fallido espectáculo fue de 700 mil pesos, monto que será reembolsado por la empresa. Además, se comprometió a reprogramar el show de drones de manera gratuita para toda la ciudadanía de Piedras Negras.

"Salió mejor: nos hicimos virales, nos van a regresar el dinero y tenemos show gratis. Gloria a Dios", comentó el edil, tratando de poner un tono optimista al incidente.

¿QUÉ TIPOS DE SHOWS PROMETE LA EMPRESA?

La empresa Space Drone Show se promociona como líder en tecnología de espectáculos aéreos, con una flota de más de 1,000 drones con luces LED de 2 mil 200 lúmenes y coreografías personalizadas. Sin embargo, su desempeño en Piedras Negras dejó mucho que desear.

El incidente sembró dudas sobre la confiabilidad de su tecnología, generando molestia y frustración entre los asistentes.

OTROS PROBLEMAS EN LAS FIESTAS PATRIAS DE PIEDRAS NEGRAS

Además del fallido espectáculo de drones, el evento también enfrentó otros tropiezos. El grupo Los Dos Carnales, uno de los más esperados de la noche, salió con retraso, lo que también generó molestias entre los asistentes. "Hubo molestia por la gente y yo también me molesté, pero solamente fue un rato", declaró el alcalde.

Pese a los contratiempos, Rodríguez aseguró que el resto de los festejos patrios transcurrieron sin mayores incidentes y reiteró su compromiso de reponer el show de drones sin costo adicional.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
¿Sufres de dolores de vesícula? Debes evitar estos alimentos
Viral

¿Sufres de dolores de vesícula? Debes evitar estos alimentos

Septiembre 17, 2025

Conoce las recomendaciones de especialistas en salud, respecto al impacto de nuestros hábitos en el funcionamiento de algunos órganos

El auge del entretenimiento online: cómo ha cambiado nuestra forma de divertirnos
Viral

El auge del entretenimiento online: cómo ha cambiado nuestra forma de divertirnos

Septiembre 17, 2025

La Inteligencia Artificial promete redefinir la industria del entretenimiento en los próximos años.

A pesar de la ley nacional, existen algunas diferencias entre las casas de apuestas mexicanas
Viral

A pesar de la ley nacional, existen algunas diferencias entre las casas de apuestas mexicanas

Septiembre 17, 2025

La regulación de juegos en México y su impacto en la industria de casinos. Conoce las normativas vigentes.