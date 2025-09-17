¿Cuánto costó el show de drones que falló en Piedras Negras, Coahuila?

El show de drones que se llevaría a cabo la noche del 15 de septiembre en Piedras Negras, Coahuila y que terminó siendo viral debido al fracaso técnico que hizo caer los aparatos al piso, será repuesto más adelante y totalmente gratis, informó el alcalde de ese municipio.

Jacobo Rodríguez, explicó que la falla que generó críticas y burlas en redes sociales tuvo su origen en un problema con el software de la empresa Space Drone Show, la cual se contrató por tener amplia experiencia en este tipo de espectáculos, según se puede constatar en sus redes sociales.

El munícipe negó que se tratara de un show improvisado o con una "empresa patito", pues aseguró que ya habían visto show organizados por ellos en ciudades como Colima, Tijuana y Saltillo.

ESTO COSTÓ EL SHOW FALLIDO; HABRÁ REEMBOLSO

Rodríguez informó que el costo del fallido espectáculo fue de 700 mil pesos, monto que será reembolsado por la empresa. Además, se comprometió a reprogramar el show de drones de manera gratuita para toda la ciudadanía de Piedras Negras.

"Salió mejor: nos hicimos virales, nos van a regresar el dinero y tenemos show gratis. Gloria a Dios", comentó el edil, tratando de poner un tono optimista al incidente.

#FiestasPatrias :

Por los comentarios acerca de las celebraciones patrias.



Aquí les dejamos una de las mejores: el gobierno de Piedras Negras, #Coahuila, usó millones en un espectáculo de drones.



Pero como compraron al más chafa, los drones chocaron y se canceló todo.

... pic.twitter.com/gGbscaMEah — Porque es tendencia en México (@XQestendenciaMX) September 16, 2025

¿QUÉ TIPOS DE SHOWS PROMETE LA EMPRESA?

La empresa Space Drone Show se promociona como líder en tecnología de espectáculos aéreos, con una flota de más de 1,000 drones con luces LED de 2 mil 200 lúmenes y coreografías personalizadas. Sin embargo, su desempeño en Piedras Negras dejó mucho que desear.

El incidente sembró dudas sobre la confiabilidad de su tecnología, generando molestia y frustración entre los asistentes.

OTROS PROBLEMAS EN LAS FIESTAS PATRIAS DE PIEDRAS NEGRAS

Además del fallido espectáculo de drones, el evento también enfrentó otros tropiezos. El grupo Los Dos Carnales, uno de los más esperados de la noche, salió con retraso, lo que también generó molestias entre los asistentes. "Hubo molestia por la gente y yo también me molesté, pero solamente fue un rato", declaró el alcalde.

Pese a los contratiempos, Rodríguez aseguró que el resto de los festejos patrios transcurrieron sin mayores incidentes y reiteró su compromiso de reponer el show de drones sin costo adicional.