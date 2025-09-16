VIDEO | Show de drones fracasa tras chocar y caer al suelo en celebración del Grito de Independencia

La noche del lunes 15 de septiembre, terminó marcada por un escándalo que desató enojo y frustración entre los asistentes a la celebración del Grito de Independencia en Piedras Negras, Coahuila.

Fracasa el espectáculo de drones en Piedras Negras, #Coahuila



Lo que prometía ser uno de los momentos más espectaculares de las Fiestas Patrias terminó en frustración. El show de drones fue cancelado abruptamente luego de que colisionaran en pleno vuelo. pic.twitter.com/nGEhUWxDNJ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 16, 2025

El espectáculo de drones, anunciado como la atracción estelar del Grito de Independencia, se canceló abruptamente tras una falla técnica que provocó la colisión de dos aparatos en pleno vuelo.

CANCELAN SHOW DE DRONES Y CRITICAN AL ALCALDE DE PIEDRAS NEGRAS

El sistema estaba programado para proyectar figuras y animaciones luminosas en el cielo, pero minutos después de iniciar, la tecnología se desplomó por completo. La cancelación inmediata dejó a cientos de familias decepcionadas, quienes esperaban presenciar un show innovador en lugar de lo que terminó siendo un fiasco.

Las reacciones no se hicieron esperar. Desde la explanada, los gritos de reclamo fueron directos hacia el alcalde Jacobo Rodríguez, quien se encontraba en el escenario. "¡Nos volviste a fallar!" y "¡Por contratar lo barato, te salió caro!", fueron algunas de las frases que corearon los inconformes, evidenciando el descontento popular.

El edil, visiblemente molesto, se retiró del templete tras confirmarse que el espectáculo no podía reanudarse. Aunque la noche incluía música en vivo, fuegos artificiales y la tradicional ceremonia del Grito, el fallido show de drones se convirtió en el tema central, opacando por completo las demás actividades.

CIUDADANOS EXPONEN SU MOLESTIA EN REDES SOCIALES

En redes sociales, la indignación creció con rapidez. Usuarios señalaron que la mala planeación y la falta de previsión técnica en un evento de tal magnitud reflejan una gestión deficiente. Para muchos ciudadanos, la Independencia de México merece festejos dignos y bien organizados, no improvisaciones que terminen en bochorno colectivo.

Lo que debía ser una noche de unidad y orgullo nacional se transformó en una jornada de críticas hacia el gobierno municipal. El fallido espectáculo de drones quedará como un episodio incómodo que difícilmente se borrará de la memoria de los ciudadanos.