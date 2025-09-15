Fallece mujer herida tras explosión de pipa en Iztapalapa; permanecía como desconocida en el IMSS

La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México confirmó este 15 de septiembre de 2025 el fallecimiento de una mujer que permanecía en calidad de desconocida en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Unidad Médica de Alta Especialidad Dr. Victorio de la Fuente Narváez del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

De acuerdo con la dependencia, la víctima formaba parte de las personas lesionadas por la explosión de una pipa registrada en Iztapalapa días atrás. A pesar de los esfuerzos médicos, la mujer perdió la vida y, hasta el momento, no se ha logrado establecer contacto con familiares.

SUMAN 15 VÍCTIMAS

En un comunicado, las autoridades expresaron su solidaridad con las víctimas, que suman ya quince, y familias afectadas por el siniestro, reiterando su compromiso de brindar atención médica oportuna, así como acompañamiento humano y solidario a quienes enfrentan esta situación.

La explosión en Iztapalapa dejó varios heridos y daños materiales en la zona, generando conmoción entre los habitantes de la alcaldía. Con este deceso, la tragedia suma una víctima más mientras continúan las investigaciones sobre las causas del accidente y las acciones para apoyar a los damnificados.