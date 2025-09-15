Obispos de México piden transformar grito de "¡Viva México!" en una oración por la paz

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) aprovechó el marco de las Fiestas Patrias para enviar un mensaje de esperanza a la sociedad, en el que llamaron a transformar el tradicional "¡Viva México!" en una oración por la paz, la justicia y la unidad nacional.

En el comunicado, firmado por Mons. Ramón Castro Castro, obispo de Cuernavaca y presidente de la CEM, junto con Mons. Héctor M. Pérez Villarreal, obispo auxiliar de México y secretario general, los obispos destacaron la importancia de proteger a la niñez, brindar oportunidades a los jóvenes y reconocer la dignidad de las mujeres y las familias mexicanas.

"¡Qué viva México en nuestros niños, en nuestros jóvenes, en nuestras mujeres y en nuestras familias!", expresaron, al subrayar la necesidad de combatir la violencia, rescatar a quienes caen en las adicciones y garantizar espacios de equidad y respeto.

FORTALECER LA FAMILIA COMO LUGAR DE AMOR Y RESPETO

El Episcopado también pidió fortalecer a las familias como lugares de amor y respeto, libres de violencia, capaces de formar ciudadanos comprometidos con la paz y el diálogo.

"¡Qué viva México! Es una oración que brota del corazón al ver a nuestro país herido por la violencia y amenazado en sus instituciones", señalaron los obispos, quienes elevaron su plegaria a Dios y a la Virgen de Guadalupe para acompañar a los mexicanos en la construcción de un futuro con esperanza.

El mensaje concluye con un llamado claro: que vivan la libertad, el respeto, el diálogo y la paz en cada rincón del país.

TENDRÁN ENCUENTRO CON EL PAPA LEÓN XIV

A través de redes sociales de la Conferencia del Episcopado Mexicano, se dio a conocer que el Consejo de Presidencia de la institución, se encuentra en Roma para participar en una serie de reuniones con los distintos dicasterios de la Curia Romana.

Como parte central de la visita, el grupo de obispos en donde se incluye a Don Felipe Pozos Lorenzini, obispo de Ciudad Obregón, serán recibidos en una audiencia privada por el Papa León XIV para manifestar cercanía y comunión de la Iglesia en México con el Sucesor de Pedro.