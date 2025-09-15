  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 15 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Nacional / México

Así es la banda presidencial que usará Sheinbaum en su primer Grito de Independencia este 15 de septiembre

Por primera vez en la historia del país, una mujer encabezará la ceremonia patria desde Palacio Nacional ante miles de mexicanos

Sep. 15, 2025
La prenda fue elaborada por mujeres militares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). El Escudo Nacional fue bordado con hilos de canutillo en oro y plata
La prenda fue elaborada por mujeres militares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). El Escudo Nacional fue bordado con hilos de canutillo en oro y plata

A unas horas de encabezar por primera vez el Grito de Independencia como presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo recibió la banda presidencial que portará durante la ceremonia del 215 aniversario del inicio de la lucha independentista en Palacio Nacional.

A través de sus cuentas oficiales en redes sociales, la mandataria compartió un video en donde se ve a detalle esta significativa pieza.

¿CÓMO LUCE LA BANDA PRESIDENCIAL DE CLAUDIA SHEINBAUM?

La prenda fue elaborada por mujeres militares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), marcando un hecho histórico: nunca antes una mujer había portado este símbolo de investidura en el marco de la celebración patria.

El acto cobra un significado adicional al realizarse en el 2025: Año de la Mujer Indígena, lo que refuerza la visibilidad de las mujeres en espacios de poder y en tradiciones cívicas de alto valor simbólico.

imagen-cuerpo

La confección de la banda estuvo a cargo de las Fábricas de Vestuario y Equipo de la Sedena, ubicadas en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México. Desde 2018, tras la reforma a la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, corresponde a la Sedena definir y elaborar la prenda con base en lineamientos precisos sobre colores, orden y características.

El proceso de creación tardó 10 días e incluyó 27 operaciones de costura y acabados manuales. El punto central fue el bordado del Escudo Nacional en hilos de canutillo en oro y plata, trabajo que requirió 32 horas de dedicación artesanal.

imagen-cuerpo

Por primera vez en la historia del país, el nombre de la mandataria quedó inscrito en la parte posterior de la banda, bordado a máquina. Para garantizar el ajuste, se usó un maniquí hecho con las medidas exactas de Sheinbaum.

imagen-cuerpo

Entre las responsables de este trabajo destacan la sargento segundo operario Laura Jocelyn Velázquez Cruz, la soldado operario Evangelina Rentería de la Cruz y la soldado operario Tonantzi Blancas Constantino.

imagen-cuerpo

La banda fue entregada en una caja especial de madera y cristal, elaborada también por personal castrense, que asegura su resguardo y permite admirar sus detalles sin necesidad de abrirla.

imagen-cuerpo

EL PRIMER GRITO DE INDEPENDENCIA DADO POR UNA MUJER EN MÉXICO

Mientras tanto, el Zócalo capitalino se prepara para recibir a miles de asistentes en una noche festiva. El espectáculo musical contará con la participación de La Arrolladora Banda El Limón, entre otros artistas de renombre nacional, que amenizarán la velada antes y después de la ceremonia.

Con este gesto simbólico y lleno de historia, la investidura presidencial de Claudia Sheinbaum se presenta como un acto de continuidad y transformación, donde la tradición se entrelaza con la apertura de nuevos caminos para las mujeres en la vida pública mexicana.

Marcela Islas
Marcela Islas
Contenido Relacionado
Suspenden Grito de Independencia en Culiacán; solo habrá acto cívico protocolario
Nacional / México

Suspenden Grito de Independencia en Culiacán; solo habrá acto cívico protocolario

Septiembre 14, 2025

Rocha Moya lo informó a través de redes sociales; agradeció a los artistas programados la disposición e invitó a la población festejar desde su casa

"Mas si osare un extraño enemigo" y otras frases del Himno Nacional Mexicano que pocos saben su significado
Nacional / México

"Mas si osare un extraño enemigo" y otras frases del Himno Nacional Mexicano que pocos saben su significado

Septiembre 14, 2025

Muchas de sus estrofas se cantan de memoria sin que se conozca a profundidad su verdadero sentido histórico o lingüístico con el que escribió

"Mario" se intensifica nuevamente frente a Baja California Sur ¿Cuál es su trayectoria?
Nacional / México

"Mario" se intensifica nuevamente frente a Baja California Sur ¿Cuál es su trayectoria?

Septiembre 14, 2025

El fenómeno presentó vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora y rachas de hasta 85 km/h, a 490 kilómetros al sur de Cabo San Lucas