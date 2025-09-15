Así es la banda presidencial que usará Sheinbaum en su primer Grito de Independencia este 15 de septiembre

A unas horas de encabezar por primera vez el Grito de Independencia como presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo recibió la banda presidencial que portará durante la ceremonia del 215 aniversario del inicio de la lucha independentista en Palacio Nacional.

A través de sus cuentas oficiales en redes sociales, la mandataria compartió un video en donde se ve a detalle esta significativa pieza.

¿CÓMO LUCE LA BANDA PRESIDENCIAL DE CLAUDIA SHEINBAUM?

Confección de banda presidencial para la primera mujer presidenta de México https://t.co/6KJRFH476J — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 15, 2025

La prenda fue elaborada por mujeres militares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), marcando un hecho histórico: nunca antes una mujer había portado este símbolo de investidura en el marco de la celebración patria.

El acto cobra un significado adicional al realizarse en el 2025: Año de la Mujer Indígena, lo que refuerza la visibilidad de las mujeres en espacios de poder y en tradiciones cívicas de alto valor simbólico.

La confección de la banda estuvo a cargo de las Fábricas de Vestuario y Equipo de la Sedena, ubicadas en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México. Desde 2018, tras la reforma a la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, corresponde a la Sedena definir y elaborar la prenda con base en lineamientos precisos sobre colores, orden y características.

El proceso de creación tardó 10 días e incluyó 27 operaciones de costura y acabados manuales. El punto central fue el bordado del Escudo Nacional en hilos de canutillo en oro y plata, trabajo que requirió 32 horas de dedicación artesanal.

Por primera vez en la historia del país, el nombre de la mandataria quedó inscrito en la parte posterior de la banda, bordado a máquina. Para garantizar el ajuste, se usó un maniquí hecho con las medidas exactas de Sheinbaum.

Entre las responsables de este trabajo destacan la sargento segundo operario Laura Jocelyn Velázquez Cruz, la soldado operario Evangelina Rentería de la Cruz y la soldado operario Tonantzi Blancas Constantino.

La banda fue entregada en una caja especial de madera y cristal, elaborada también por personal castrense, que asegura su resguardo y permite admirar sus detalles sin necesidad de abrirla.

EL PRIMER GRITO DE INDEPENDENCIA DADO POR UNA MUJER EN MÉXICO

Mientras tanto, el Zócalo capitalino se prepara para recibir a miles de asistentes en una noche festiva. El espectáculo musical contará con la participación de La Arrolladora Banda El Limón, entre otros artistas de renombre nacional, que amenizarán la velada antes y después de la ceremonia.

Con este gesto simbólico y lleno de historia, la investidura presidencial de Claudia Sheinbaum se presenta como un acto de continuidad y transformación, donde la tradición se entrelaza con la apertura de nuevos caminos para las mujeres en la vida pública mexicana.