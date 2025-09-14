"Mario" se intensifica nuevamente frente a Baja California Sur ¿Cuál es su trayectoria?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la mañana de este domingo 14 de septiembre, Mario volvió a intensificarse como tormenta tropical tras reorganizarse a partir de sus remanentes frente a las costas de Baja California Sur.

De acuerdo con el más reciente reporte, a las 09:00 horas, tiempo del centro de México, el centro de Mario se localizó a 490 kilómetros al sur de Cabo San Lucas.

El fenómeno presentó vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, rachas de hasta 85 km/h y un desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 13 km/h.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS PARA BAJA CALIFORNIA SUR

El organismo detalló que las bandas nubosas de la tormenta tropical ocasionarán lluvias fuertes, con acumulados de entre 25 y 50 milímetros, además de rachas de viento de 40 a 60 km/h y oleaje de 1 a 2 metros de altura en la zona costera sur de Baja California Sur.

Estas condiciones pueden generar encharcamientos, inundaciones en zonas bajas, deslaves en áreas de sierra, así como descargas eléctricas.

Asimismo, se advirtió que los vientos previstos podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que se exhortó a la población a atender los avisos del SMN y de la Comisión Nacional del Agua, seguir las indicaciones de Protección Civil y extremar precauciones en las zonas marítimas y costeras.

Si bien el pronóstico señala que Mario continuará desplazándose mar adentro en el Pacífico, sin que se contemple un impacto directo sobre territorio sudcaliforniano, sí se prevé que deje lluvias puntuales fuertes, con acumulados de hasta 50 mm en las próximas horas.

Por otro lado, las autoridades meteorológicas mantienen en vigilancia a la onda tropical número 32, que reforzará las condiciones de inestabilidad y provocará lluvias muy fuertes a intensas en el litoral sur del Pacífico Mexicano.

La Subsecretaría de Protección Civil de Baja California Sur confirmó que se mantiene atenta al desarrollo de Mario y en comunicación constante para emitir avisos preventivos a la población en caso de cualquier eventualidad.