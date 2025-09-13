  • 24° C
Nacional / México

Explosión en Iztapalapa: esta cantidad recibirán víctimas por reparación integral

La fiscal Bertha Alcalde indicó que la investigación penal continúa activa, con enfoque en tres posibles delitos

Sep. 13, 2025
Se informó que aún hay 17 personas en estado crítico.
El Gobierno de la Ciudad de México anunció que las personas víctimas de la explosión de una pipa ocurrida en el Puente Concordia de Iztapalapa, recibirán una cifra inicial de entre 20 mil y 50 mil pesos como parte de la reparación integral del daño sufrito.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseguró que estos apoyos van más allá de las pólizas de seguro, y que el objetivo es garantizar justicia y atención total para los afectados.

Durante la conferencia de prensa, Brugada estuvo acompañada por la fiscal general de la CDMX, Bertha Alcalde, así como otros funcionarios del sector salud y justicia. Se informó que actualmente se está haciendo un análisis individual de cada caso, ya que cada familia enfrenta una situación distinta.

imagen-cuerpo

APOYOS INMEDIATOS Y ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADAD

El secretario de Gobierno, César Cravioto, detalló que el apoyo económico inicial es de 20 mil pesos para personas hospitalizadas y 50 mil para familiares de víctimas fallecidas. Además, se están cubriendo todos los gastos funerarios.

En materia médica, los pacientes están siendo atendidos por especialistas de diversas áreas, incluyendo cardiólogos, cirujanos plásticos, ortopedistas, intensivistas y angiólogos. La jefa de Gobierno subrayó que no se están solicitando insumos a los familiares, y que hay un equipo de enlace con cada familia para atender también necesidades legales, psicológicas y de alimentación.

imagen-cuerpo

INVESTIGACIÓN CON TRES DELITOS IMPUTADOS

La fiscal Bertha Alcalde indicó que la investigación penal continúa activa, con enfoque en tres posibles delitos como lo son homicidio culposo, lesiones culposas y daño culposo.

Confirmó que la empresa propietaria de la pipa sí contaba con pólizas de seguro vigentes, y que el accidente fue causado por la ruptura del casquete y exceso de velocidad, descartando que baches en la zona hayan influido.

ESTADO DE SALUD DE LAS VÍCTIMAS

Se informó que hasta el momento, 17 pacientes permanecen en estado crítico, incluyendo la menor que se viralizó en redes sociales; su estado es grave pero estable. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para continuar con la donación de sangre.

César Leyva
