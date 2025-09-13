  • 24° C
Nacional / México

Continúa subiendo la cifra de muertos tras explotación de pipa en Iztapalapa: confirman 13 personas en total

Tras la explosión de un camión de pipa en Iztapalapa el pasado miércoles, la Secretaría de Salud de la CDMX  informa más fallecidos 

Sep. 13, 2025
La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó este sábado 13 de septiembre que la cifra de víctimas mortales por la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa ascendió a 13, tras confirmarse el fallecimiento de Alicia Matías Teodoro, la mujer que protegió a su nieta de dos años de las llamas con su propio cuerpo.

El siniestro ocurrió la tarde del miércoles 10 de septiembre en la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Puente de la Concordia, cuando un camión cisterna con capacidad de 49 mil 500 litros volcó y explotó, provocando una emergencia que alteró la cotidianidad de la capital.

De acuerdo con el último corte de las 10:00 horas de este sábado 13 de septiembre, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México reportó el fallecimiento de dos personas más a causa de la explosión de una pipa en Iztapalapa ocurrida el pasado 10 de septiembre, con lo que la cifra total de víctimas mortales asciende a 13. Además, se informó que 40 personas permanecen hospitalizadas y 30 ya han sido dadas de alta.

Por otro lado, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, expresó sus condolencias a las familias afectadas, destacando el heroísmo de Alicia Matías Teodoro, cuyo acto de amor al salvar a su nieta "ha dejado una huella profunda". La noticia de su muerte había sido difundida erróneamente el jueves pasado, pero fue confirmada posteriormente por sus familiares.

Las investigaciones sobre las causas del accidente continúan. Hasta el momento, la fiscalía ha considerado como principal línea de investigación el exceso de velocidad del conductor del camión, quien se encuentra hospitalizado por quemaduras graves. Como segunda hipótesis se analiza un posible incumplimiento de normas por parte de la empresa Transportadora Silza de Grupo Tomza.

El accidente ha generado conmoción en la capital, siendo uno de los siniestros más graves registrados en los últimos años en la Ciudad de México.

Jhoanna Ontiveros Peraza
