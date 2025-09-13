Iztapalapa cancela festejos del 15 de septiembre tras explosión en Puente de la Concordia

Tras la tragedia ocurrida por la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, la alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez Ruíz, anunció la cancelación de todos los festejos programados para la noche del 15 de septiembre, como muestra de respeto a las víctimas y sus familias.

"Este año vamos a tener una ceremonia muy austera", declaró la alcaldesa, luego de confirmar que la tradicional verbena popular con música en vivo, bailes y antojitos mexicanos en la Macroplaza queda suspendida. En su lugar, se realizará únicamente una ceremonia cívica sin pirotecnia ni espectáculo musical.

CEREMONIA EN FORMATO REDUCIDO Y RESPETUOSO

La decisión se dio a conocer tras la muerte de 13 personas y la hospitalización de más de 50, producto del siniestro registrado días antes en la zona oriente de la Ciudad de México. Aleida Alavez indicó que las prioridades de su administración están centradas en brindar apoyo integral a las familias afectadas y coordinar esfuerzos con otras autoridades municipales.

"Seguimos en contacto con los presidentes municipales de Texcoco, Los Reyes y Nezahualcóyotl para asegurar que ninguna familia quede sin acompañamiento", explicó la funcionaria durante la inauguración del CENDI “Lucrecia Toriz”.

La ceremonia cívica por el Grito de Independencia se llevará a cabo en la explanada de la alcaldía a las 22:00 horas del 15 de septiembre, en un formato reducido y respetuoso del luto que embarga a la demarcación. También se informó que seis eventos alternos que estaban programados en diversas zonas de Iztapalapa han sido cancelados.

Además, la mañana del lunes se realizará el izamiento de una bandera monumental en Periférico Oriente, como símbolo de unidad nacional en tiempos difíciles.

"Esperamos la comprensión de la ciudadanía. Hoy, la prioridad es la solidaridad con quienes están atravesando esta tragedia", concluyó la alcaldesa.