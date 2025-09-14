Clima en Sonora hoy 14 de septiembre: Se prevé lluvias, tormentas eléctricas y fuertes vientos

Este domingo 14 de septiembre, el estado de Sonora se mantendrá bajo condiciones inestables debido a la influencia del monzón mexicano, de acuerdo con el pronóstico emitido por la Coordinación Estatal de Protección Civil y con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo al pronóstico, el SMN indica que la interacción del monzón con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera ocasionará tormentas eléctricas acompañadas de lluvias ligeras a moderadas, con acumulados de entre 5 y 25 milímetros.

Estas precipitaciones estarán acompañadas de fuertes rachas de viento que podrían superar los 60 kilómetros por hora. Las zonas que registrarán mayor impacto serán el norte, centro, noreste, noroeste, este y sur del estado, principalmente durante el horario vespertino.

En cuanto al panorama general de sistemas tropicales, se informó que el ciclón "Mario" se ha disipado frente a las costas de Michoacán, por lo que deja de representar riesgo para el territorio mexicano.

CLIMA EN SONORA HOY DOMINGO 14 DE SEPTIEMBRE

HERMOSILLO

Mínima: 24°C

Máxima: 36°C

Humedad: 70%

Vientos: 10 km/h con rachas de 40 km/h

Cielo mayormente despejado, con 40% de probabilidad de precipitación.

CIUDAD OBREGÓN

Mínima: 26°C

Máxima: 35°C

Humedad: 85%

Vientos: 10 km/h con rachas de 30 km/h

Cielo parcialmente nublado, con 50% de probabilidad de lluvias.

NOGALES

Mínima: 16°C

Máxima: 29°C

Humedad: 55%

Vientos: 10 km/h con rachas de 30 km/h

Cielo mayormente despejado y sin probabilidad de lluvia.

SAN LUIS RÍO COLORADO

Mínima: 23°C

Máxima: 37°C

Humedad: 50%

Vientos: 10 km/h con rachas de 30 km/h

Cielo soleado y sin probabilidad de lluvias.

NAVOJOA

Mínima: 25°C

Máxima: 37°C

Humedad: 50%

Vientos: 10 km/h con rachas de 40 km/h

Cielo parcialmente nublado, con 60% de probabilidad de precipitación.

AGUA PRIETA

Mínima: 17°C

Máxima: 28°C

Humedad: 60%

Vientos: 10 km/h con rachas de 30 km/h

Cielo parcialmente nublado, sin potencial de lluvias.

GUAYMAS

Mínima: 27°C

Máxima: 33°C

Humedad: 70%

Vientos: 20 km/h con rachas de 50 km/h

Cielo nublado, 60% de probabilidad de precipitación.

Cabe destacar que la temporada de huracanes en el Pacífico continúa activa y las autoridades mantienen la vigilancia sobre nuevas áreas de inestabilidad que pudieran desarrollarse en los próximos días.