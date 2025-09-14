  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Domingo, 14 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Sonora

Clima en Sonora hoy 14 de septiembre: Se prevé lluvias, tormentas eléctricas y fuertes vientos

Las zonas en las que se registrará mayor probabilidad de precipitaciones serán el norte, centro, noreste, noroeste, este y sur del estado

Sep. 14, 2025
Clima en Sonora hoy 14 de septiembre: Se prevé lluvias, tormentas eléctricas y fuertes vientos

Este domingo 14 de septiembre, el estado de Sonora se mantendrá bajo condiciones inestables debido a la influencia del monzón mexicano, de acuerdo con el pronóstico emitido por la Coordinación Estatal de Protección Civil y con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo al pronóstico, el SMN indica que la interacción del monzón con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera ocasionará tormentas eléctricas acompañadas de lluvias ligeras a moderadas, con acumulados de entre 5 y 25 milímetros.

Estas precipitaciones estarán acompañadas de fuertes rachas de viento que podrían superar los 60 kilómetros por hora. Las zonas que registrarán mayor impacto serán el norte, centro, noreste, noroeste, este y sur del estado, principalmente durante el horario vespertino.

En cuanto al panorama general de sistemas tropicales, se informó que el ciclón "Mario" se ha disipado frente a las costas de Michoacán, por lo que deja de representar riesgo para el territorio mexicano.

CLIMA EN SONORA HOY DOMINGO 14 DE SEPTIEMBRE

HERMOSILLO

  • Mínima: 24°C
  • Máxima: 36°C
  • Humedad: 70%
  • Vientos: 10 km/h con rachas de 40 km/h

Cielo mayormente despejado, con 40% de probabilidad de precipitación.

  • CIUDAD OBREGÓN
  • Mínima: 26°C
  • Máxima: 35°C
  • Humedad: 85%
  • Vientos: 10 km/h con rachas de 30 km/h

Cielo parcialmente nublado, con 50% de probabilidad de lluvias.

NOGALES

  • Mínima: 16°C
  • Máxima: 29°C
  • Humedad: 55%
  • Vientos: 10 km/h con rachas de 30 km/h

Cielo mayormente despejado y sin probabilidad de lluvia.

SAN LUIS RÍO COLORADO

  • Mínima: 23°C
  • Máxima: 37°C
  • Humedad: 50%
  • Vientos: 10 km/h con rachas de 30 km/h

Cielo soleado y sin probabilidad de lluvias.

NAVOJOA

  • Mínima: 25°C
  • Máxima: 37°C
  • Humedad: 50%
  • Vientos: 10 km/h con rachas de 40 km/h

Cielo parcialmente nublado, con 60% de probabilidad de precipitación.

AGUA PRIETA

  • Mínima: 17°C
  • Máxima: 28°C
  • Humedad: 60%
  • Vientos: 10 km/h con rachas de 30 km/h

Cielo parcialmente nublado, sin potencial de lluvias.

GUAYMAS

  • Mínima: 27°C
  • Máxima: 33°C
  • Humedad: 70%
  • Vientos: 20 km/h con rachas de 50 km/h

Cielo nublado, 60% de probabilidad de precipitación.

Cabe destacar que la temporada de huracanes en el Pacífico continúa activa y las autoridades mantienen la vigilancia sobre nuevas áreas de inestabilidad que pudieran desarrollarse en los próximos días.

Marcela Islas
Marcela Islas
Contenido Relacionado
Solicitan puente en San Bernardo
Sonora

Solicitan puente en San Bernardo

Septiembre 14, 2025

Etnia Guarijío ya no quiere quedarse incomunicada

Yo te llevo a tu quimio HMO: Celebra la última quimioterapia de Leila, niña que recibió el primer traslado
Sonora

"Yo te llevo a tu quimio HMO": Celebra la última quimioterapia de Leila, niña que recibió el primer traslado

Septiembre 13, 2025

El voluntariado nació en enero de 2024 inspirado en un grupo similar que realiza labor altruista en Ciudad Obregón desde marzo de 2022

Ganaderos de Sonora buscan doblar producción
Sonora

Ganaderos de Sonora buscan doblar producción

Septiembre 13, 2025

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos estuvo de visita en la Entidad, y se espera que para el 22 de este mes dé a conocer sus conclusiones