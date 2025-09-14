Clima en Sonora hoy 14 de septiembre: Se prevé lluvias, tormentas eléctricas y fuertes vientos

Este domingo 14 de septiembre, el estado de Sonora se mantendrá bajo condiciones inestables debido a la influencia del monzón mexicano, de acuerdo con el pronóstico emitido por la Coordinación Estatal de Protección Civil y con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De acuerdo al pronóstico, el SMN indica que la interacción del monzón con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera ocasionará tormentas eléctricas acompañadas de lluvias ligeras a moderadas, con acumulados de entre 5 y 25 milímetros.
Estas precipitaciones estarán acompañadas de fuertes rachas de viento que podrían superar los 60 kilómetros por hora. Las zonas que registrarán mayor impacto serán el norte, centro, noreste, noroeste, este y sur del estado, principalmente durante el horario vespertino.
En cuanto al panorama general de sistemas tropicales, se informó que el ciclón "Mario" se ha disipado frente a las costas de Michoacán, por lo que deja de representar riesgo para el territorio mexicano.
CLIMA EN SONORA HOY DOMINGO 14 DE SEPTIEMBRE
HERMOSILLO
- Mínima: 24°C
- Máxima: 36°C
- Humedad: 70%
- Vientos: 10 km/h con rachas de 40 km/h
Cielo mayormente despejado, con 40% de probabilidad de precipitación.
- CIUDAD OBREGÓN
- Mínima: 26°C
- Máxima: 35°C
- Humedad: 85%
- Vientos: 10 km/h con rachas de 30 km/h
Cielo parcialmente nublado, con 50% de probabilidad de lluvias.
NOGALES
- Mínima: 16°C
- Máxima: 29°C
- Humedad: 55%
- Vientos: 10 km/h con rachas de 30 km/h
Cielo mayormente despejado y sin probabilidad de lluvia.
SAN LUIS RÍO COLORADO
- Mínima: 23°C
- Máxima: 37°C
- Humedad: 50%
- Vientos: 10 km/h con rachas de 30 km/h
Cielo soleado y sin probabilidad de lluvias.
NAVOJOA
- Mínima: 25°C
- Máxima: 37°C
- Humedad: 50%
- Vientos: 10 km/h con rachas de 40 km/h
Cielo parcialmente nublado, con 60% de probabilidad de precipitación.
AGUA PRIETA
- Mínima: 17°C
- Máxima: 28°C
- Humedad: 60%
- Vientos: 10 km/h con rachas de 30 km/h
Cielo parcialmente nublado, sin potencial de lluvias.
GUAYMAS
- Mínima: 27°C
- Máxima: 33°C
- Humedad: 70%
- Vientos: 20 km/h con rachas de 50 km/h
Cielo nublado, 60% de probabilidad de precipitación.
Cabe destacar que la temporada de huracanes en el Pacífico continúa activa y las autoridades mantienen la vigilancia sobre nuevas áreas de inestabilidad que pudieran desarrollarse en los próximos días.