Ganaderos de Sonora buscan doblar producción

La exportación de carne en Sonora será una nueva forma de hacer ganado, esperando que también transite de la mano con la engorda que se exporta en promedio 300 mil cabezas de ganado y engorda 90 mil y lo que se quiere es doblar la producción de engorda y no disminuir la exportación, informó el presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora, Juan Ochoa Valenzuela.

Respecto a la reciente visita del Departamento de Agricultura (USDA) de Estados Unidos, dijo que no tuvieron ninguna observación. "La verdad es que el Estado de Sonora ha cumplido plenamente con la sanidad y estamos muy contentos de que próximamente tengamos un anuncio positivo en materia de exportación".

Dijo que el día 22 de septiembre la USDA dará el resultado de la conclusión y aclaró que técnicamente Estados Unidos nunca ha tenido pretexto para mantener cerrada la frontera en Sonora donde se ha estado cubriendo la parte técnica y que es un tema más político.

"Yo les quiero decir que no perdamos la fe, la misma presidenta Sheinbaum comentó a manera extraoficial que para noviembre tenía ella contemplada la reapertura de la frontera y que está buscando es que sea antes", dijo Ochoa Valenzuela.

Añadió que con la propuesta de la presidenta Sheinbaum Pardo, se tendrá un impacto muy fuerte tanto en la generación de empleos como de impuestos, y destacó que si bien actualmente se espera doblar la engorda, el objetivo a futuro es triplicarla.