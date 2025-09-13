"Yo te llevo a tu quimio HMO": Celebra la última quimioterapia de Leila, niña que recibió el primer traslado

El grupo de voluntarios "Yo te llevo a tu quimio HMO" , formado por conductores de plataformas digitales en Hermosillo, celebró un momento muy especial, la última quimioterapia de Leila, la primera niña que recibió un traslado gratuito por parte de este noble programa.

Este grupo nació el 22 de enero de 2024, tras semanas de planeación y organización, con el objetivo de brindar traslados seguros y gratuitos a niñas y niños que luchan contra el cáncer y que deben acudir regularmente a sus tratamientos oncológicos en hospitales locales.

Inspirado por el proyecto "Te llevo a la quimio" de Ciudad Obregón (activo desde 2022), el grupo de Hermosillo opera de forma independiente, con el mismo espíritu de solidaridad y empatía

LEILA SÍMBOLO DE VALENTÍA Y ESPERANZA

Leila, quien fue la primera paciente transportada ese 22 de enero, se convirtió en símbolo de lo que representa el programa. "Nos enseñó que la valentía es mucho más que una palabra, es el motor que impulsa cada sonrisa, cada abrazo, cada lágrima", compartieron en redes sociales los integrantes de "Yo te llevo a tu quimio HMO".

Para celebrar su última quimio, los conductores decoraron uno de los vehículos con globos y mensajes de felicitación, acompañaron a Leila y su mamá, Elizabeth, al hospital, y posteriormente organizaron un pequeño convivio lleno de alegría, abrazos y gratitud.

"Gracias Leila y Elizabeth por hacernos parte de este camino. Hoy celebramos su victoria como nuestra, porque su historia es el alma de lo que somos", expresaron los voluntarios del programa.

APOYO COMUNITARIO QUE TRANSFORMA VIDAS

"Yo te llevo a tu quimio HMO" continúa su labor voluntaria apoyando a más familias en Hermosillo que enfrentan el difícil camino del cáncer infantil. Este grupo demuestra que, con empatía y organización, es posible marcar una diferencia real en la vida de quienes más lo necesitan.