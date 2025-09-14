Solicitan puente en San Bernardo

  • 24° C
Sonora

Etnia Guarijío ya no quiere quedarse incomunicada

Sep. 14, 2025
Autoridades de la Etnia Guarijío exigieron la construcción de un puente vehicular y peatonal en San Bernardo, Municipio de Álamos, luego de que el vado quedara destrozado por las lluvias generadas por la tormenta tropical "Lorena".

Héctor Zayla Enríquez, gobernador de Makurawe, señaló que el Gobierno hace inversiones temporales, pero se registra otra creciente y varios pueblos quedan incomunicados durante muchos días.

"Es lo mismo en cada temporada de lluvias fuertes, pero sigue sin haber una solución definitiva por parte de las autoridades. Igual pasa en el arroyo de Techobampo, donde la población también queda aislada", indicó.

Dijo que, aunque la comunicación terrestre ya fue restablecida, si se presenta un fenómeno meteorológico similar, el camino volverá a quedar bloqueado por el crecimiento del agua, ya que el paso se encuentra cerca del vaso de la Presa Los Pilares.

"Por eso la urgencia de que se haga un puente. No hay otra solución. Esperemos que el Gobierno atienda esta demanda de la gente", subrayó.

Zayla Enríquez informó también que, además de la destrucción del vado, los efectos de la tormenta "Lorena" dejaron sin energía eléctrica a varias comunidades, restableciéndose el servicio el jueves.

Finalmente, el líder guarijío agradeció el apoyo de despensas otorgado por autoridades estatales y municipales, pero reiteró la necesidad de que se realicen las obras que se requieren ante contingencias como las mencionadas.

Raúl Armenta
