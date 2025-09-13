  • 24° C
Nacional / México

Trágico accidente en la carretera Mérida-Campeche deja 15 muertos

Un taxi colectivo impactó a un tráiler de una cervecería y a un vehículo particular; se investigan las causas

Sep. 13, 2025
Ninguno de los ocupantes de la Van logró sobrevivir al impacto.
La tarde de este sábado 13 de septiembre ha ocurrido un fatal accidente en la carretera Mérida-Campeche, que dejó un saldo de 15 personas muertas y al menos dos lesionados, luego de que un taxi colectivo (tipo Van), chocara con un tráiler y un automóvil particular.

Según los primeros reportes, la Van trasladaba a trabajadores de la construcción cuando impactó al tráiler. La magnitud del accidente provocó la muerte instantánea de los 15 ocupantes del colectivo, cuyos cuerpos quedaron dispersos en el pavimento. 

La situación obligó a las autoridades a cerrar por completo ambos sentidos de la carretera mientras cuerpos de emergencia, paramédicos, Guardia Nacional y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán (SSP) llegaban al lugar para brindar auxilio y acordonar la zona.

El Ministerio Público realizó el levantamiento de los cuerpos, que fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) en espera de su identificación oficial. Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas exactas del accidente ni la identidad de las víctimas.

La Fiscalía General del Estado de Yucatán ya abrió una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades.

GOBERNADOR DE YUCATÁN LAMENTA TRAGEDIA

El gobernador Joaquín Díaz Mena expresó su pesar por la tragedia a través de sus redes sociales, donde también manifestó su solidaridad con las familias afectadas.

"Con profundo pesar recibimos la noticia del lamentable accidente ocurrido esta tarde en la carretera Mérida–Campeche, donde tristemente 15 personas fallecieron. Expresamos nuestra solidaridad y acompañamiento a las familias afectadas en este doloroso momento", escribió.

El mandatario aseguró que desde el primer reporte se activaron los protocolos de atención de emergencia, salud y seguridad para atender la situación.

César Leyva
