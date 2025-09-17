A pesar de la ley nacional, existen algunas diferencias entre las casas de apuestas mexicanas

Apostar lleva siendo legal en México desde 1947, cuando se publicó la Ley Federal de Juegos y Sorteos el 31 de diciembre. Desde entonces hasta hoy, los ciudadanos han invertido su dinero en tragamonedas y competiciones deportivas como las que ofrece BetBoom. Actualmente, las casas de apuestas como bet casino están sujetas a las normativas que establece la Dirección General de Juegos y Sorteos, cuya función principal consiste en velar por el cumplimiento de las medidas promulgadas.

Sin embargo, no todos los casinos generan el mismo impacto social. Es más, según la entidad federativa a la que pertenecen, las casas de apuestas podrían observar algunos cambios en los requisitos que deben cumplir.

DIFERENCIAS ECONÓMICAS ENTRE CASINOS LEGALES

Las diferencias entre casinos no sólo se producen en los juegos disponibles —a menudo, condicionados por la oferta y la demanda, y las leyes promulgadas—, sino que estas discrepancias también se dan a niveles económicos y laborales.

Por ejemplo: DENUE —que depende del INEGI, un organismo público autónomo— comenta que, de las 32 entidades federativas que componen México, hay tres cuyos casinos proporcionan más ingresos que el resto: Ciudad de México, Yucatán y Jalisco.

ALGUNOS CASINOS CREAN MÁS EMPLEO QUE OTROS

El Gobierno también explica que los casinos de todo el país generan casi 18.000 puestos de trabajo, la inmensa mayoría de los cuales (el 76.9 %) los desempeñan mujeres. Cuando se trata de crear empleo, Jalisco —que era el segundo estado que más ingresos producía con su industria del juego— se convierte en el primero del sector, mientras que Veracruz de Ignacio de la Llave y Tamaulipas lo siguen en segunda y tercera posición.

JUEGOS Y APUESTAS QUE CAMBIAN SEGÚN LA REGIÓN

Entre las opciones que los casinos online como BetBoom ofrecen en el país, están los juegos tradicionales (póker), las partidas en tiempo real (ruleta), las apuestas deportivas (el fútbol es el más seguido según INSUCE) y los deportes electrónicos o eSports. Todas estas categorías requieren sólo la participación del ser humano; algo que no siempre ha sido así.

Para finalizar, hemos creído conveniente mencionar un caso bastante curioso que ejemplifica muy bien cómo la entidad federativa podría influir en la oferta de la casa de apuestas que, como BetBoom, a su vez se ve condicionada por las características que definen a la sociedad que la rodea.

INFLUENCIA DE LA ENTIDAD FEDERATIVA EN EL CASINO LEGAL

Con frecuencia, en algunas zonas de México —y, a decir verdad, en Hispanoamérica en general—, las peleas de gallos se han convertido en un evento que, aunque cuestionable para muchos, aún hoy siguen captando la atención de algunos. Es más, el Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos las incluye dentro de la categoría «Espectáculos en vivo», donde también se encuentran las carreras de galgos.

Con todo y con eso, el estado de Veracruz decidió acabar con ellas en 2018; una medida que, sin embargo, no se ha implementado en la capital del país. De hecho, el pasado 26 de junio, los galleros se manifestaron en CDMX a favor de las peleas de gallos.

Esta circunstancia permite observar que, a pesar de haber una ley nacional que regula el juego —también, cuando se trata de casinos en línea como BetBoom—, los estados mexicanos pueden promulgar leyes que, como la de Veracruz, difieren de las de otros estados y ciudades y que, inevitablemente, tienen su repercusión en aquello que los casinos ofrecen a sus usuarios.

LAS APUESTAS DEPORTIVAS, FUERA DE TODA POLÉMICA

Ahora bien, hay una serie de prácticas que parecen no suscitar ninguna controversia a nivel nacional: las apuestas deportivas de BetBoom, que toman como base deportes tradicionales (fútbol, tenis, baloncesto...).

Las preferencias de los usuarios a la hora de apostar también cambian según su afición a cada clase de deporte. Por ejemplo: el béisbol parece gozar de más popular que el fútbol en Sinaloa, Sonora y Coahuila. También sucede lo mismo en Baja California y en el norte de Nayarit.

Por consiguiente, el territorio y las aficiones de la sociedad también influyen en la oferta de los casinos físicos y de las casas de apuestas en línea, tanto de México como de cualquier otro país (incluidos casinos online como BetBoom).