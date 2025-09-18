Demon Slayer: Esto es todo lo que debes sobre la secuela de "el castillo infinito"

La espera terminó. Tras meses de anticipación, Demon Slayer: Castillo Infinito finalmente llegó a las salas de cine, marcando el inicio del arco final del exitoso anime. La película no solo ha emocionado a millones de fanáticos en todo el mundo, sino que también ha generado una gran pregunta: ¿Qué sigue después de esta entrega?

¿HABRÁ SECUELA DE DEMON SLAYER: CASTILLO INFINITO?

Todo apunta a que sí. La historia no concluirá con esta primera película del Castillo Infinito, ya que se esperan al menos dos cintas más que darán cierre al arco, el cual puede leerse en el manga original de Koyoharu Gotouge. Esto significa que aún queda mucho camino por recorrer para Tanjiro y compañía en la pantalla grande.

FECHA DE ESTRENO DE LA SECUELA

Por ahora no existe una fecha confirmada para el estreno de la segunda parte de Demon Slayer: Castillo Infinito. Lo que sí está claro es que la franquicia continuará con más películas, aunque los fans deberán esperar a que los estudios revelen cuándo podrían regresar al cine.

En México, Demon Slayer: Castillo Infinito se estrena oficialmente el 11 de septiembre en cadenas como Cinépolis, Cinemex y Cinedot. Sin embargo, el 7 de septiembre se realizó un evento especial con la participación de actores de doblaje, incluida la voz latinoamericana de Tanjiro.

Si quieres ponerte al día antes de ver la película, puedes encontrar todas las temporadas del anime en Crunchyroll y Netflix. La primera plataforma cuenta con contenido exclusivo y en idioma original, mientras que Netflix ofrece los principales arcos doblados al español.

ÉXITO EN TAQUILLA EN JAPÓN

El impacto de Demon Slayer: Castillo Infinito en Japón ha sido arrollador. Desde su estreno el 18 de julio de 2025, la cinta recaudó 1,650 millones de yenes (unos 11.1 millones de dólares) en su primer día, rompiendo récords históricos.

Durante su primer fin de semana alcanzó 5,520 millones de yenes (37.3 millones de dólares) con 3.84 millones de boletos vendidos. Al incluir el festivo Día Marino, la recaudación subió a 7,310 millones de yenes (49.4 millones de dólares) con más de 5 millones de espectadores.

En solo ocho días, la película superó los 10,000 millones de yenes (71 millones de dólares), superando la velocidad récord que antes tenía Demon Slayer: Mugen Train.

DEMON SLAYER ENTRE LAS PELÍCULAS DE ANIME MÁS TAQUILLERAS

Con este ritmo, Castillo Infinito – Parte 1 podría unirse al selecto grupo de películas de anime más exitosas de la historia, donde destacan:

Demon Slayer: Mugen Train (2020): 507 millones de dólares a nivel mundial.

(2020): 507 millones de dólares a nivel mundial. El viaje de Chihiro (2001): 395 millones de dólares.

Your Name (2016): 250 millones de dólares.

Ponyo (2008): 204 millones de dólares.

El castillo ambulante (2004): 190 millones de dólares.

El futuro de Demon Slayer en taquilla luce prometedor, y todo indica que la saga cerrará con un final digno de su enorme legado en la animación japonesa.