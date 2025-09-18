Estos 4 videojuegos abandonan PS Plus en octubre

PlayStation Plus se ha consolidado como uno de los servicios más atractivos para quienes disfrutan de una PS5 o PS4. No solo permite jugar en línea, también brinda acceso a títulos gratuitos cada mes y a un catálogo en constante rotación con juegos de distintas generaciones.

Desde inicios de septiembre los usuarios ya pueden probar títulos como Psychonauts 2, Stardew Valley y Viewfinder, además de las novedades que llegaron a PS Plus Extra y Premium, entre ellas WWE 2K25, Persona 5 Tactica y Green Hell. Sin embargo, como suele ocurrir, también es momento de despedirse de algunos juegos para dar espacio a nuevas incorporaciones.

LOS JUEGOS QUE SE DESPIDEN EN OCTUBRE

Sony confirmó que a partir del 21 de octubre de 2025, cuatro juegos dejarán de estar disponibles en el servicio. Estos son:

Battlefield 1 (PS4)

(PS4) Ghostbusters: Spirits Unleashed (PS5/PS4)

(PS5/PS4) Tour de France 2023 (PS5/PS4)

(PS5/PS4) The Last Clockwinder (PS VR2)

Cada título dejará de formar parte de PS Plus Extra y Premium, aunque se podrán comprar en la PS Store, incluso con descuento antes de su retirada.

EL CASO DE BATTLEFIELD 1 Y LA LLEGADA DE BATTLEFIELD 6

El adiós de Battlefield 1 puede no ser bien recibido por los fans de los scooters, especialmente porque aún cuenta con una comunidad activa. Sin embargo, EA tiene preparado el lanzamiento de Battlefield 6 el próximo 10 de octubre para PS5, Xbox Series X|S y PC, con juego cruzado desde el primer día. Una noticia que, de cierta manera, compensa la salida de su predecesor en PS Plus.

Para quienes juegan en PS4, la alternativa será adquirir Battlefield 1 directamente en la tienda digital o mantenerse en Battlefield 5, que seguirá disponible en los planes Extra y Premium.

OTROS TÍTULOS QUE DICEN ADIÓS

Ghostbusters: Spirits Unleashed también se despide, un juego que permitió a los fans de Cazafantasmas revivir la esencia de las películas en emocionantes partidas multijugador online.

Por su parte, Tour de France 2023 y The Last Clockwinder completan la lista. Este último es un título pensado para los usuarios de PS VR2 en PS5, que aprovecha al máximo la experiencia inmersiva de la realidad virtual.

LO QUE VIENE EN OCTUBRE PARA PS PLUS

Aunque la retirada de estos juegos pueda ser vista como una pérdida, el modelo rotativo de PS Plus asegura que nuevas propuestas llegarán en octubre de 2025. Sony anunciará tanto los juegos gratuitos del mes como la lista renovada de Extra y Premium.

De esta manera, los jugadores siempre tendrán novedades que explorar, al mismo tiempo que conservan la opción de adquirir con descuento los títulos que pronto dejarán el servicio.