La cuenta regresiva para la gran final de La Casa de los Famosos México ha comenzado y, aunque el programa terminará oficialmente el domingo 5 de octubre, los seguidores ya buscan pistas sobre quiénes ocuparán los primeros lugares.

En medio de esta expectativa, la asistente de voz Alexa ha llamado la atención de los fanáticos al "revelar" quién ocupará el segundo lugar de la competencia.

¿ALEXA PREDIJO EL FINAL DE LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO?

A través de TikTok se viralizó un video, en el que un usuario preguntó a Alexa quién era Abelito

La respuesta de la asistente dejó a muchos sorprendidos: "Abel Abelito Saenz fue concursante de La Casa de los Famosos temporada 3 y terminó en segundo lugar en la competencia", respondió, usando tiempo pasado como si el programa ya hubiera concluido. Otros usuarios replicaron la prueba y obtuvieron la misma respuesta, generando un debate entre quienes creen en la predicción y quienes consideran que solo se trata de coincidencias.

Aunque la final aún está a 20 días de distancia, las estadísticas compartidas en el grupo de Telegram de Endemol coinciden con la predicción de Alexa, colocando a Abelito como posible segundo lugar.

En cuanto al próximo eliminado de este domingo 21 de septiembre, los datos apuntan a que será El Guana, aunque Shiky mantiene una ligera probabilidad de ser quien abandone la casa.

¿QUIÉN GANARÁ LA TERCERA TEMPORADA DE LA CASA DE LOS FAMOSOS DE MÉXICO?

Los seguidores del reality muestran su preferencia por el ganador de esta tercera temporada. Aldo De Nigris se ha ganado el cariño del público gracias a su carisma, humildad y sentido del humor, aunque Aarón Mercury también aparece como candidato fuerte según las estadísticas.

Con la final cada vez más cerca, los fans esperan con emoción el desenlace y continúan buscando pistas, ya sea en las redes sociales, estadísticas o incluso en asistentes virtuales como Alexa.