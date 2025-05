¿Es bueno desconectar el refrigerador en las noches para ahorrar energía? Esto dicen los expertos

En la actualidad, existen múltiples dispositivos diseñados para ser eficientes y multifuncionales, y muchos hogares buscan formas de reducir el consumo eléctrico.

Uno de los electrodomésticos que más energía consume en una vivienda es el refrigerador, llegando a representar hasta el 15 por ciento del consumo total, según datos de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA).

Frente a este panorama, surge la pregunta: ¿es buena idea desconectar el refrigerador por las noches para ahorrar energía? Diversos expertos en tecnología y eficiencia energética afirman que sí, aunque con ciertas consideraciones importantes.

Estudios como el del Instituto de Investigación en Energía de la UNAM indican que desconectar el refrigerador durante ocho horas al día puede reducir el consumo energético hasta en un 20 por ciento. Asimismo, sitios especializados como CNET y TechRadar también respaldan esta práctica, especialmente en periodos de ausencia prolongada.

¿QUÉ PASA CON LOS ALIMENTOS SI SE DESCONECTA POR UN TIEMPO EL REFRIGERADOR?

Contrario a lo que muchos podrían pensar, los refrigeradores modernos están diseñados para mantener su temperatura interna durante varias horas, incluso sin estar conectados.

Esto significa que, si se toman ciertas precauciones como cerrar bien la puerta y evitar dejar alimentos muy perecederos, es posible desconectar el refrigerador por algunas horas sin comprometer la frescura de su contenido.

Sin embargo, se recomienda aplicar esta medida con responsabilidad: no es lo mismo desconectarlo por unas horas que dejarlo apagado por días sin vaciarlo. Además, esta práctica no es recomendable en climas muy calurosos, en estados del noroeste de México como Sonora, o si el refrigerador no conserva bien el frío.

Al final, pequeños ajustes en el uso de los electrodomésticos pueden marcar una gran diferencia en la factura eléctrica y contribuir al cuidado del medio ambiente. Desconectar el refrigerador por las noches puede ser una estrategia efectiva, siempre y cuando se haga con criterio y atendiendo a las necesidades del hogar.