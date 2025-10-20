  • 24° C
Equipo mexicano de beisbol conquista TikTok y supera en seguidores a Yankees y Dodgers

Su estrategia digital combina humor, cercanía con los jugadores y participación directa de la afición en videos que se vuelven virales

Oct. 20, 2025
Fuera del campo la batalla por seguidores se ha vuelto importante en tiempos donde las redes sociales influyen en la comunicación con el aficionado.
TikTok se ha convertido en el nuevo diamante digital donde los equipos deportivos buscan conectar con su público más joven. En el caso del beisbol, un club mexicano ha logrado un verdadero jonrón en redes sociales al superar en número de seguidores a gigantes de las Grandes Ligas como los Yankees de Nueva York y los Dodgers de Los Ángeles.

Mientras los Yankees, con 27 títulos de Serie Mundial, reúnen 1.8 millones de seguidores y los Dodgers alcanzan los 2.5 millones , el equipo mexicano Tomateros de Culiacán ha rebasado los 3.2 millones de seguidores en TikTok.

La novena sinaloense ha encontrado en esta plataforma la fórmula perfecta para mantener activa a su afición durante todo el año, incluso fuera de temporada.

UNA ESTRATEGIA BASADA EN LA CERCANÍA CON LOS AFICIONADOS

El éxito de los Tomateros no es casualidad. Su estrategia digital combina humor, cercanía con los jugadores y participación directa de la afición en videos que se vuelven virales.

En su cuenta abundan entrevistas, dinámicas, retos, memes y momentos detrás de cámaras que han generado más de 134 millones de likes, consolidando al equipo como el más influyente del beisbol mexicano en redes sociales.

La diferencia con otros equipos nacionales es notoria. Naranjeros de Hermosillo cuenta con 32 mil seguidores, Yaquis de Obregón suma 38 mil y los Diablos Rojos del México alcanzan 528 mil, cifras que quedan muy por debajo del impacto digital logrado por la escuadra de Culiacán.

EN EL FUTBOL LOS NÚMEROS SON MUY DISTINTOS

Aun con estos números, los equipos de beisbol todavía están lejos de alcanzar la popularidad de los clubes de futbol.

En México, Rayados de Monterrey tiene 1.2 millones de seguidores en TikTok, América llega a 5.6 millones y Chivas a 4.4 millones.

En el ámbito internacional, el Inter Miami registra 12.4 millones gracias al impulso de Lionel Messi, mientras que el Bayern Múnich tiene 25.9 millones, el PSG 50.4 millones, el Real Madrid 65.9 millones y el Barcelona 60.6 millones.

César Leyva
