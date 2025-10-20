Santoral de hoy, 20 de octubre: Conoce la historia de San Honorio, abad de vida ejemplar

Este 20 de octubre, el santoral de la Iglesia Católica tiene como celebración principal a San Honorio, un abad cuya vida piadosa dejó una huella profunda en la historia cristiana, particularmente en la región de Fregenal de la Sierra, en España.
Fregenal de la Sierra, situada en la provincia de Badajoz, remonta sus orígenes a épocas celtas, y fue posteriormente una villa templaria con fuerte influencia cristiana. En este contexto histórico surge la figura de San Honorio, abad, considerado uno de los cuatro santos más importantes de la localidad.
Gracias a una inscripción hallada en la ermita de San Miguel, se tiene testimonio de su existencia y santidad. El epitafio reza: "In nomine Domini respicis augustum praeciosa rupe supulcrum. Hospitium Beatissimi Honorii abbatis caelestia tenentis regna. In saecula saeculorum amen. Hic tumullus Honorii abbatis", lo cual da fe de su sepulcro y del respeto que se le tenía como hombre santo.
De San Honorio se recuerda su vida dedicada a la oración, la penitencia y el servicio a la comunidad cristiana de su tiempo. Su testimonio continúa siendo ejemplo de entrega espiritual, y en su honor se anima a los creyentes a ofrecer lo mejor de su tiempo a Dios, siguiendo su ejemplo.
OTROS SANTOS QUE TAMBIÉN SE CONMEMORAN ESTE 20 DE OCTUBRE
- Santa Adelina de Savigny (siglo XII)
- Santa María Bertila Boscardin (siglo XX)
- San Leopardo de Osimo (siglo V)
- Beato Jacobo de Strepa (siglo XV)
- Beato Jakob Kern (siglo XX)
- Beata María Teresa de Soubiran La Louvière (siglo XIX)
- San Aderaldo de Troyes (siglo XI)
- San Andrés Calibita (siglo VIII)
- San Caprasio de Agen (siglo IV)
- San Cornelio, centurión (siglo I)
- San Sindulfo de Aussonce (siglo VI)
- San Vital de Salzburg (siglo VIII)
La tradición de recordar a los santos no solo permite honrar su memoria, sino también reflexionar sobre los valores de fe, caridad y sacrificio que marcaron sus vidas.