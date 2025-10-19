  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Domingo, 19 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Viral

VIDEO | Hombre agrede a un estudiante en un camión... 3 doritos después...

A lo ocurrido se sumaron los demás estudiantes, quienes le hicieron comentarios hirientes al mejor; al parecer, el incidente se registró en Mexicali

Oct. 19, 2025
VIDEO | Hombre agrede a un estudiante en un camión... 3 doritos después...

La agresión de un hombre adulto hacia un estudiante, presuntamente, de secundaria se ha viralizado en redes sociales y ha causado fuerte indignación, y los comentarios aplauden la reacción de unos hombres que lo confrontaron.

De acuerdo con la información que circula por internet, el menor viajaba, junto con otros pasajeros, entre ellos más estudiantes, en la última fila de asientos en un camión urbano de la ciudad de Mexicali, Baja California.

En el medio de la hilera iba un adulto mayor; en las imágenes se ve lo que muchas personas viven a diario, las ocurrencias de los adolescentes, pero la gran mayoría toma los comentarios a la ligera, pues son muy jóvenes y trata de no involucrarse con ellos.

Sin embargo, el hombre se ve molesto e interactuando con el chico de al lado, quien también "se le pone al brinco", y el tipo termina por decirle que le iba a cortar el copete. La cosa escaló, al punto de que el sujeto toma al niño de los cabellos y lo amaga con lo que parece unas tijeras.

Aunque no le corta el pelo, el menor asustado, trató de defenderse, pero los demás muchachos del camión se suman al bullying que el adulto estaba ejerciendo en su contra, quien, al parecer, siguió molestando al chico.

3 DORITOS DESPUÉS... EL KARMA

Sin embargo, la segunda parte del video, que está en el mismo clip, señala que al hombre le llegó el karma momentos después, ya que fue confrontado por un grupo de varones jóvenes en la calle, quienes le reclamaron la agresión.

Y a modo de escarmiento, uno de ellos le propina tremenda bofetada, que lo manda al suelo, mientras le dice reclama lo que hizo con el chico en el autobús, mientras el adulto trata de ponerse de pie totalmente afectado por el golpe.

El video fue subido a distintas rede sociales y provocó una fuerte ola de indignación contra el hombre, pero algunos otros señalaron que el menor tampoco debió ponerse a discutir con el adulto y compartieron anécdotas del comportamiento de muchos jovencitos en el camión.

Edel Osuna
Edel Osuna
Contenido Relacionado
"Es su primer Día de Muertos": Así es el trend mexicano que unió a TikTok en homenaje a los que se fueron
Viral

"Es su primer Día de Muertos": Así es el trend mexicano que unió a TikTok en homenaje a los que se fueron

Octubre 19, 2025

Un nuevo trend del Día de Muertos se ha vuelto viral en TikTok, donde miles de usuarios comparten videos pare recordar a sus seres queridos

Santoral de hoy 19 de octubre: San Pablo de la Cruz, fundador de los Pasionistas
Viral

Santoral de hoy 19 de octubre: San Pablo de la Cruz, fundador de los Pasionistas

Octubre 19, 2025

Esta es la historia de cómo la pobreza y la fe se entrelazaron para fundar una orden religiosa

Horóscopos de Mhoni Vidente de hoy 19 de octubre: Descubre el mensaje celestial para tu signo zodiacal
Viral

Horóscopos de Mhoni Vidente de hoy 19 de octubre: Descubre el mensaje celestial para tu signo zodiacal

Octubre 19, 2025

¿Qué tienen preparado los astros para tu signo este fin de semana y cómo puedes alinear tu energía con el cosmos?