"Es su primer Día de Muertos": Así es el trend mexicano que unió a TikTok en homenaje a los que se fueron

A pocos días de las celebraciones por el Día de Muertos 2025, una nueva tendencia se ha apoderado de TikTok, convirtiendo la plataforma en un espacio de homenaje y reflexión.

Bajo el nombre "Es su primer Día de Muertos", miles de usuarios han compartido videos y fotografías para recordar a sus seres queridos fallecidos, en una muestra de amor, nostalgia y respeto hacia una de las tradiciones más profundas de México.

ASÍ ES EL TREND MEXICANO DE DÍA DE MUERTOS

El trend consiste en publicar una imagen o video acompañado de la frase "Es su primer Día de Muertos...", aludiendo a que es la primera vez que esa persona o incluso una mascota será recordada en un altar tras su partida.

Los usuarios suelen describir brevemente la personalidad del homenajeado, sus gustos y anécdotas que marcaron su vida, mientras de fondo suena la canción "Latido de mi corazón", de la película Coco de Disney Pixar.

Lo que comenzó como una forma de compartir el dolor y la nostalgia de la pérdida, se ha transformado en un enorme "altar digital" que une a millones de personas en redes sociales. TikTok se ha convertido así en un espacio para rendir tributo a padres, madres, hijos, hermanos, abuelos, amigos y también a mascotas que han dejado una huella imborrable en la vida de sus dueños.

Algunas de las publicaciones son sobre familiares, amigos o artistas que ya no están. Muchos de los videos se han vuelto virales y han tocado fibras sensibles al presentar mensajes cargados de ternura, como:

"Él es Liam, es su primer Día de Muertos. Es la mejor persona que pudo existir en el mundo. Tratenlo, bien ya lo trataron muy mal aquí y no se merecía nada malo. No lo dejen solo, apóyenlo, él lo necesita".

"Él es mi papá, es su primer Día de Muertos, recuérdenle que tiene que cruzar porque es medio despistado, tiene que venir a comerse sus panes y su vaso de coca".

"Él es mi hermano, es su primer Día de Muertos, es muy platicadora se entretiene con cualquier cosa, hay les encargo que le recuerden que tiene que cruzar para que venga a visitar a su familia".

Incluso los animales de compañía han sido parte de esta ola de homenaje digital. Muchos usuarios comparten videos de sus perros, gatos o aves fallecidas, pidiendo a los internautas que "no los dejen cruzar solos" durante la noche del 1 y 2 de noviembre, fechas en las que, según la tradición, las almas visitan el mundo de los vivos.

La tendencia "Es su primer Día de Muertos" ha provocado una mezcla de emociones en la red: lágrimas, sonrisas, melancolía y gratitud. Más allá de un simple reto viral, se ha convertido en una manera conmovedora de mantener viva la memoria de quienes ya partieron, recordando que el Día de Muertos no solo celebra la muerte, sino el amor eterno que permanece en cada recuerdo.