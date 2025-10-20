  • 24° C
VIDEO | Pasajera causa disturbio por ingreso de hombres al vagón rosa

Entre gritos de "¡Que la bajen, que la bajen!", varios pasajeros intentaron desalojarla del metro

Oct. 20, 2025
Una fuerte discusión se vivió en el Metro de Monterrey cuando una usuaria protagonizó un altercado dentro de un vagón rosa, exclusivo para mujeres, niños y personas con discapacidad. El incidente ocurrió tras un partido de fútbol en el Estadio BBVA, donde la gran afluencia de personas provocó que los trenes viajaran a su máxima capacidad.

LA PROTESTA DE UNA PASAJERA DESATÓ EL CAOS

De acuerdo con videos compartidos en redes sociales, la joven se mostró molesta al ver que varios hombres abordaban el vagón rosa. En su inconformidad, amenazó con accionar la palanca de emergencia, lo que desató la furia de los demás usuarios, quienes exigían que el convoy continuara su marcha.

Entre gritos de "¡Que la bajen, que la bajen!", varios pasajeros intentaron desalojarla del vagón. A pesar de los empujones, la mujer se aferró a permanecer dentro, negándose a salir. En medio del forcejeo, otra mujer intervino y la empujó hacia afuera del tren, mientras un hombre trataba de hacer lo mismo, aunque otros pasajeros le pedían que no usara la fuerza.

Versiones extraoficiales señalan que, debido al gran número de personas que salieron del estadio, las autoridades del Metro decidieron habilitar el vagón rosa como uno de uso general para agilizar el servicio. Sin embargo, la pasajera en cuestión no estuvo de acuerdo con la medida y se negó a permitir el avance del tren hasta que los hombres se retiraran.

REACCIONES Y MEDIDAS DEL METRO

El personal de Metrorrey intervino para controlar la situación y pidió a la joven que descendiera, aunque esta insistió en quedarse. Los demás pasajeros, cansados y deseosos de regresar a casa, reclamaban una pronta solución.

Hasta el momento, las autoridades del Metro de Monterrey no han emitido un comunicado oficial sobre lo sucedido, pero el incidente ha generado debate en redes sociales sobre el respeto a los espacios exclusivos y las medidas de emergencia ante aglomeraciones en el transporte público.

Brayam Chávez
Brayam Chávez


