Deportes

Boletos para la Serie Mundial se disparan por Ohtani y Dodgers: conoce cuánto cuestan

Aún sin conocerse al campeón de la Liga Americana, los precios para el Clásico de Otoño alcanzan cifra récord

Oct. 18, 2025
"Queremos ganar este año", declaró el mánager Dave Roberts.
Shohei Ohtani no solo brilló con tres jonrones en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional; también provocó un alza histórica en los precios de los boletos para la Serie Mundial 2025. Aún sin conocerse al campeón de la Liga Americana, los precios en el mercado secundario ya alcanzan cifras récord.

Los boletos para ver a Los Ángeles Dodgers en el Clásico de Otoño oscilan entre los 900 y 4 mil 500 dólares, dependiendo de la sede y el juego. Si la Serie Mundial inicia en el Dodger Stadium, los precios más bajos parten de 950, mientras que los mejores asientos alcanzan los 4 mil 500, sin incluir suites de lujo ni impuestos.

En caso de comenzar en Toronto, si los Blue Jays eliminan a los Mariners, los precios van desde los 900 hasta más de 3 mil dólares por entrada. Los costos aumentarán una vez que se sumen cargos por servicios e impuestos locales.

IMPACTO DE OHTANI Y DODGERS

El impacto de la estrella japonesa Shohei Ohtani y el regreso de los Dodgers a la Serie Mundial por segundo año consecutivo han elevado la demanda como no se veía desde 2009. El equipo angelino busca coronarse como bicampeón, algo que no ocurre en la MLB desde el año 2000.

"Queremos ganar este año", declaró el mánager Dave Roberts. "Nuestro trabajo no ha terminado. Nos quedan cuatro juegos más por ganar".

La expectativa aumenta a la espera de conocer al rival de la Liga Americana. El domingo se reanuda la serie en Toronto, con los Seattle Mariners liderando 3-2.

La Serie Mundial 2025 comenzará en la casa del campeón de la Americana. Sea cual sea la sede, los precios ya anticipan una serie histórica.

César Leyva
César Leyva
