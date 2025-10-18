Toluca hace historia con goleada 4-0 a Querétaro y marca récord en Liga MX

Los Diablos Rojos golearon 4-0 a Querétaro en el Estadio Nemesio Diez, alcanzando su décimo triunfo del torneo y una histórica marca la de siete partidos consecutivos anotando tres o más goles, un récord en la Liga MX.

El equipo dirigido por Antonio Mohamed celebró con contundencia el llamado "triplete", victorias ante América, Pumas y Cruz Azul, y mantuvo su paso perfecto tras la pausa por fecha FIFA. De esta manera, Toluca sigue demostrando por qué es el rival a vencer en el certamen.

ASÍ FUERON LOS GOLES

El primer gol llegó al minuto 15 tras un tiro de esquina mal despejado por el arquero queretano; Nicolás Castro aprovechó el rebote y con un potente disparo abrió el marcador. Al 21´, Paulinho marcó el segundo tras asistencia de Jesús Angulo, y alcanzó así los 10 goles en el torneo, consolidándose como líder de goleo.

Seis minutos después, el portugués fue derribado en el área y Alexis Vega convirtió el penal al estilo "panenka" para el 3-0. Querétaro intentó reaccionar con llegadas de Perlaza y Diego Reyes, pero el arquero Hugo González y el travesaño evitaron el descuento.

En la segunda mitad, Toluca bajó el ritmo, pero aún tuvo espacio para un cuarto gol. Al 65´, un pase de tres dedos de Héctor Herrera fue controlado por Paulinho, quien asistió a Jesús Angulo para cerrar la goleada.

Con este triunfo, Toluca no solo afianza su liderato, sino que impone una nueva marca en la historia del futbol mexicano, al sumar siete juegos seguidos con al menos tres anotaciones. La ofensiva escarlata luce imparable, y el equipo parece encaminado a ser protagonista en la Liguilla.

La próxima jornada será de gran importancia para mantener el paso perfecto y seguir escribiendo historia en el Apertura 2025.