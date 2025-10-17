  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 17 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Deportes

Obson Dynamo empata y pierde el punto extra ante Premier FC

Arturo “Tury” Arellano fue la figura al detener un penal a Francisco Fonseca; las acciones en el futbol de Tercera División

Oct. 17, 2025
Obson Dynamo empata y pierde el punto extra ante Premier FC

El conjunto de Obson Dynamo no pudo mantener su racha ganadora dentro del futbol profesional de la Tercera División, al empatar sin goles en su visita a Premier FC de Ciudad Juárez, Chihuahua, y posteriormente caer en la tanda de penales, donde se disputaba el punto extra.

Durante el tiempo reglamentario, ambos equipos protagonizaron un encuentro cerrado, intenso y de mucha disputa en el medio campo. Las llegadas al arco rival fueron escasas, pero tanto los cajemenses como los fronterizos mostraron orden táctico y buen manejo del balón. Las defensas se impusieron en la mayor parte del partido, y cuando se generaba peligro, los porteros respondieron con grandes intervenciones.

El guardameta Arturo “Tury” Arellano se convirtió en figura desde los primeros minutos, al evitar en par de ocasiones la caída de su marco con espectaculares atajadas. Por su parte, la ofensiva de Dynamo, encabezada por Francisco Fonseca y Daniel Pacheco, intentó abrir el marcador, pero la zaga de Premier FC mantuvo el orden hasta el silbatazo final.

imagen-cuerpo

Con el empate sin goles, el reglamento obligó a definir el punto extra desde la tanda de penales. Ambos equipos acertaron sus primeros cuatro disparos, manteniendo la tensión en las tribunas. Sin embargo, en el quinto tiro apareció el héroe de la tarde: Arellano detuvo el disparo cobrado por Francisco Fonseca, sellando la victoria para Premier FC, que se quedó con dos puntos, mientras que Obson Dynamo regresó a casa con solo uno.

A pesar del resultado, el cuadro cajemense continúa mostrando solidez y buena forma física en el arranque del torneo. El cuerpo técnico destacó la entrega del plantel y confía en corregir los detalles ofensivos de cara a su siguiente compromiso.

El próximo fin de semana, Obson Dynamo volverá a la acción cuando reciba en el campo Hundido del Itson a Toros FC, en un duelo donde buscará reencontrarse con la victoria y volver a sumar de tres unidades ante su afición.

Joel Luna
Joel Luna

Cronista deportivo con más de 20 años de experiencia. Mi trayectoria incluye la cobertura de eventos de boxeo internacional, béisbol de Grandes Ligas, Series del Caribe, NBA y futbol nacional. Cuento con formación complementaria en fotografía, redacción deportiva, conducción y locución de radio, lo que me permite ofrecer una cobertura integral y profesional.

Contenido Relacionado
Yaquis consigue su primer triunfo de la campaña
Deportes

Yaquis consigue su primer triunfo de la campaña

Octubre 17, 2025

Samuel Zazueta salva su juego número 42 y se coloca a uno del líder histórico de Yaquis, Mark Zappelli

Yolanda “Pitayita” Vega y Miranda Reyes están listas para encender el cuadrilátero
Deportes

Yolanda “Pitayita” Vega y Miranda Reyes están listas para encender el cuadrilátero

Octubre 17, 2025

Cabe destacar que, ambas peleadoras libraron la báscula este viernes con un peso de 137 libras (62 kgs)

Shohei Ohtani lleva a Dodgers a la Serie Mundial con histórica actuación ante Cerveceros
Deportes

Shohei Ohtani lleva a Dodgers a la Serie Mundial con histórica actuación ante Cerveceros

Octubre 17, 2025

El japonés lanzó seis entradas sin permitir carrera y conectó tres jonrones para establecer marca histórica