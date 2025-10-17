Yolanda "Pitayita" Vega y Miranda Reyes están listas para encender el cuadrilátero

Emoción y expectación se respiran en el ambiente previo al combate entre Yolanda "Pitayita" Vega y Miranda Reyes, quienes este fin de semana subirán al cuadrilátero con la firme intención de dejarlo todo en una pelea que promete intensidad de principio a fin.

Ambas pugilistas cumplieron con el pesaje oficial sin contratiempos, mostrando una gran condición física y determinación. Vega, orgullosa representante de Ciudad Obregón, y ubicada en el lugar 6 de la clasificación de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) llega motivada por su preparación reciente y con la mira puesta en continuar escalando dentro del boxeo femenil internacional.

PANORAMA

Por su parte, Miranda Reyes, reconocida por su estilo agresivo y su capacidad para mantener el ritmo alto durante los asaltos, aseguró estar lista para llevarse la victoria y demostrar por qué es considerada una de las jóvenes promesas dentro del circuito.

El duelo se realizará dentro de la función organizada por Most Valuable Promotions (MVP), en el Centro de Convenciones de South Padre Island, Texas, que reunirá a varios talentos del boxeo regional. Los aficionados podrán disfrutar de una cartelera que combina experiencia, juventud y el deseo de abrirse paso en un deporte cada vez más seguido por el público al boxeo femenil.

PESAJE

Este viernes Yolanda "pitayita" Vega y Miranda Muñoz subieron a la báscula y ambas dieron idéntico pesaje con 62 kilogramos

La "Pitayita" fue acompañada en la ceremonia de pesaje por el experimentado entrenador cajemense Francisco Cervantes, que también la acompañara en su actuación arriba del cuadrilátero.

"Me preparé con disciplina, sé que será una gran pelea y saldré a dar espectáculo", comentó Pitayita Vega tras el pesaje, mientras que Reyes respondió con seguridad: "Venimos a ganar, pero sobre todo a demostrar que el boxeo femenil está en su mejor momento".

Con dos guerreras decididas y un ambiente cargado de adrenalina, todo está listo para una noche de boxeo que promete dejar huella.