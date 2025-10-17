MLB: Dodgers busca romper la maldición del campeón

Los Dodgers de Los Ángeles están muy cerca de escribir una nueva página en la historia del beisbol. Con ventaja de 3-0 en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional y dominando el cuarto juego ante los Milwaukee Brewers desde la segunda entrada, la novena californiana podría sellar su boleto a la Serie Mundial esta misma noche.

Tras conquistar el título en la Serie Mundial 2024 frente a los Yankees de Nueva York en cinco juegos, los Dodgers buscan repetir la hazaña este año y unirse al selecto grupo de equipos que han logrado hilar campeonatos consecutivos en las Grandes Ligas.

Sin embargo, para lograrlo deben romper una histórica maldición: ningún equipo ha sido campeón en años consecutivos desde que los Yankees lo hicieran entre 1998 y 2000.

UNA MALDICIÓN DE 25 AÑOS

Desde aquel tricampeonato de los Yankees, ninguna novena ha logrado levantar el trofeo de la MLB en temporadas seguidas. De hecho, los números son reveladores indican que, de los últimos 24 campeones, 12 ni siquiera avanzaron a playoffs al año siguiente, y solo 2 regresaron a la Serie Mundial. Los Dodgers ahora quieren cambiar esa historia.

Shohei Ohtani's home run off Jose Quintana in the first inning, is the first home run by a Dodgers pitcher in Dodgers postseason history.



We are witnessing something that we will never see again. Shohei is one of one.



pic.twitter.com/zZWNNiLowH — Doug McKain (@DMAC_LA) October 18, 2025

EQUIPOS QUE HAN LOGRADO EL BICAMPEONATO EN LA MLB

Yankees : múltiples ocasiones (1998-2000, 1977-78, 1961-62, entre otros)

: múltiples ocasiones (1998-2000, 1977-78, 1961-62, entre otros) Blue Jays : 1992 y 1993

: 1992 y 1993 Reds : 1975 y 1976

: 1975 y 1976 Athletics : 1972-74, 1929-30, 1910-11

: 1972-74, 1929-30, 1910-11 Giants : 1921 y 1922

: 1921 y 1922 Red Sox : 1915 y 1916

: 1915 y 1916 Cubs: 1907 y 1908

Ahora, los Dodgers tienen la oportunidad de unirse a esta élite del beisbol, si logran culminar su barrida ante Milwaukee y posteriormente coronarse en el Clásico de Otoño 2025.