Tijuana será sede mundialista

A menos de un año de que empiece la justa mundialista, la FIFA dio a conocer que Tijuana, Baja California, fue seleccionada para albergar los entrenamientos de diversas selecciones.

INSTALACIONES DE PRIMER NIVEL

Las instalaciones de los Xolos de Tijuana fueron elogiadas por la FIFA, que decidió otorgar la oportunidad de que Tijuana esté en los ojos del mundo durante la Copa del Mundo 2026. Aunque no se disputarán partidos oficiales del torneo, Baja California podría recibir a grandes selecciones con estrellas de talla internacional.

TIJUANA EN LOS OJOS DE LA FIFA

La gobernadora del estado de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, confirmó que la FIFA decidió incluir a Tijuana como sede de entrenamientos y concentraciones, debido a que las instalaciones, la zona hotelera y el estadio de la ciudad son de primer nivel. Por ello, fueron elegidos para formar parte de esta gran competición a nivel de selecciones.

Falta poco menos de un año para que el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá dé inicio, siendo esta la edición número 23 de la máxima competición organizada por la FIFA.