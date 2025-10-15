México sigue sin sumar victorias

Se fue otra Fecha FIFA más previa a la Copa del Mundo 2026, y México se midió ante dos selecciones sudamericanas ya clasificadas al mundial. Sin embargo, los resultados no fueron los esperados por la afición.

COLOMBIA GANA, GUSTA Y GOLEA ANTE MÉXICO

La selección colombiana arrolló a México en un partido que terminó 4-0. La diferencia de nivel entre "parceros" y "compas" fue abismal: mientras que el mejor elemento de México juega en el Toluca, el mejor jugador de Colombia milita en el Bayern Múnich. Esta situación dejó muy mal parada a la selección mexicana, evidenciando la falta de talento nacional en Europa.

MÉXICO EMPATA ANTE ECUADOR

México enfrentó a Ecuador en el Estadio Guadalajara, donde desde los primeros minutos Germán Berterame abrió el marcador para los aztecas tras un error en la salida ecuatoriana. Sin embargo, la emoción del triunfo duró muy poco, ya que un penal a favor de Ecuador pondría el empate 1-1, marcador que prevaleció el resto del encuentro. México no logró hacer valer su localía al no poder vencer a la selección sudamericana.

Si algo es seguro en esta selección, es que Javier Aguirre no dejará el banquillo tricolor. La Federación Mexicana de Futbol confía plenamente en el proyecto del "Vasco" y de Rafa Márquez, por lo que, sin duda, veremos a este cuerpo técnico al frente de la selección mexicana en el Mundial 2026.